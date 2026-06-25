SWIK! SNAP!

Entró en Marvel de la mano de otro chico maravilla, Roy Thomas, que confió en él y le dio sus primeros trabajos en Ka-Zar, Daredevil, Inhumanos y otros. Gerry Conway (Nueva York, 1952-Thousand Oaks, 2026) se inventó a Punisher, un peculiar héroe-villano, más complejo de lo que parece en una primera lectura. Cocreó al Hombre Cosa, la versión Marvel de la Cosa del Pantano, con peculiaridades flamígeras. Man-Thing apareció antes, pero ambos monstruos compartían similitudes con una criatura anterior, The Heap. No fue la única intervención de Conway en el género de terror. También escribió las aventuras del Hombre Lobo dibujadas por Mike Ploog y el primer episodio de Drácula, que convertió al conde en un personaje más de la compañía.

Sin salir del género, escribió para Warren un relato dibujado maravillosamente por Corben y que muchos recordarán: Gusano de biblioteca. El artista lo convirtió en una pieza antológica, con su monstruo gigante, la increíble escena nocturna con el asesino arrastrando a su víctima y los primeros planos del sudoroso bibliotecario. Una maravilla.

Por supuesto, lo que se quedó grabado en la mente de todos los aficionados fue la inesperada muerte de Gwen, la rubia novia de Spider-Man. Una muerte que Conway definió en Gijón como «existencial». En otros casos habían fallecido personajes, obedeciendo a una lógica dramática, para derrotar al mal o con cualquier otro sentido sacrificial. Pero aquel no era el caso. El villano lanza a la pobre chica desde lo alto de un puente y el héroe la detiene a golpe de telaraña. SWIK! Así suena la red al atrapar a Gwen por las piernas. Spiderman la sujeta y la lleva a un lugar seguro. ¡Para comprobar que está muerta! Hay que retroceder unas viñetas para descubrir que otro ruido ha pasado desapercibido: SNAP! Justo a la altura del cuello. Al detenerla, la inercia se lo había partido. O algo así. Muchos odiaron a Conway. También fuimos muchos los que sentimos que de repente los superhéroes se convertían en algo serio, más adulto. Volvimos a comprobarlo cuando, en el siguiente episodio, SpiderMan se enfrentaba al Duende Verde pero no lo mataba, se retenía. El guionista satisfacía la sed de sangre de sus lectores con un giro de guion. El aeroplaneador del malo, descontrolado, lo atravesaba, dejándolo pinchado en la pared, en una grotesca mezcla entre crucifijo y mariposa. Finalmente el canalla recibía su justo castigo.

La muerte de Gwen, la novia de Spider-Man, según Gerry Conway. / .

Conway saltó a la DC y luego volvió a Marvel, convirtiéndose en director editorial por un tiempo muy breve. Fue sustituido pronto por Archie Goodwin, lo que le permitió seguir escribiendo. En DC pasó por muchos personajes famosos y también creó a algunos, como Firestorm y Power Girl. Guionizó el primer crossover entre editoriales, Superman contra Spiderman, en formato tabloide. Volvió al mismo tamaño gigante para escribir varias colaboraciones con José Luis García López, que recientemente se han reeditado en español. Ya había coincidido con él en uno de los primeros encargos del hispano-argentino en la editorial: Hércules Unbound, con tinta de Wally Wood. Juntos firmaron dos series memorables: Atari Force y Cinder & Ashe. Las dos han sido sorprendentemente minusvaloradas, pero se cuentan entre lo mejor de los 80. Atari es una fantasía espacial llena de personajes inolvidables. Una saga trepidante en la que el guion de Conway brinda a García López la posibilidad de deslumbrarnos con su dibujo, al tiempo que disfrutamos de una lectura superentretenida y llena de matices.

Durante años escribió guiones para series de televisión como Diagnóstico asesinato y Ley y orden. También para películas como Fire and ice y Conan, el destructor, ambas con su amigo Thomas. Esa experiencia audiovisual se nota en Cinder & Ashe, cuyo tono y escenarios nos recuerdan constantemente a una serie de televisión. Eso no le quita nada de valor a un guión de hierro servido por los increíbles dibujos de García-López, en la cima de sus posibilidades. Creo que una de las razones por las que se ha menospreciado este trabajo tiene que ver con el veterano de Vietnam que Conway imaginó. En lugar de un hippie traumatizado por la experiencia, es un soldado que vuelve con una niña vietnamita a la que ha jurado proteger. El guionista no esquiva asuntos problemáticos, como una posible relación romántica entre los dos personajes, que resuelve en una escena tan elegante como sensual. Un tebeo adulto e inolvidable.

Noticias relacionadas

Descansa en paz, Gerry.