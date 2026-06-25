Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 25 de junio de 2026
La fidelitat insubmisa
Joan Mesquida Sampol
Lleonard Muntaner
15 €
Una lectura actual del relat d’Abraham, personatge considerat com a pare de la fe i que esdevé el tronc comú del judaisme, el cristianisme i l’islam. Joan Mesquida hi desenvolupa una anàlisi que qüestiona la interpretació d’un episodi que sovint s’ha vist com una heroïcitat, com un exemple de submissió i entrega, però que avui pot assemblar-se massa a la història d’una radicalització.
Quatre regals
Alex Fito
Disset
16 €
Un còmic sobre tolerància i solidaritat.
L’altruisme com a regal a un mateix.
T’has plantejat alguna vegada qui gaudeix més d’un regal, la persona que el prepara o la que el rep?
Aquest llibre t’obre la porta a plantejar-t’ho tu mateix, i potser acabis pensant que el millor d’un regal és lliurar-lo, perquè el que pots rebre a canvi sol ser més positiu.
El camí de tornada
Josep Saurí
Onix
17 €
Toda crisis deja historias detrás, y el covid no fue una excepción. Tras perder a Irene durante aquellos meses inciertos, Esteve queda atrapado en un duelo que parece imposible de superar, hasta que un hecho inesperado lo lleva a viajar entre tiempos y ciudades: de la Barcelona canalla de los 80 al París actual. Así descubre que la memoria sirve para regresar a lo perdido, pero también para habitar el presente.
Polis y cacos
Paloma Bravo
Contraluz
20,95 €
Veintitantos años después de dejar el colegio, Álex, la chica más guapa y la más retorcida de la clase, reaparece con una propuesta absurda e inquietante: reunir a todos sus antiguos compañeros para volver a jugar a polis y cacos. Así comienza la nueva novela de Paloma Bravo, un retrato incómodo de casi todos los que hemos querido escapar de lo que fuimos y de cómo nos miraron en algún momento.
Cuidar crisantemos, leer a Li Bai y tocar la cítara...
Fran Ruiz
Rosita y Amparo
20,90 €
Cuidar crisantemos, leer a Li Bai y tocar la cítara de siete cuerdas al anochecer. ¿Es posible ensayar una vida al margen de la hiperactividad contemporánea? Fran Ruiz construye el relato de un sujeto a la deriva que podríamos ser cualquiera. Alguien suspendido entre la evasión y el exceso de conciencia que deambula tratando de comprender qué lugar ocupa en una sociedad frenética y absurda.
Jóvenes y prometedoras
Caroline O’Donoghue
Ediciones Urano
16,20 €
Jane tiene 26 años, acaba de quedarse soltera y ocupa el peldaño más bajo de una carrera de marketing sin muchas expectativas. Además, trabaja como consejera sentimental online, pero el día de su cumpleaños algo cambia. Caroline O’Donoghue, autora de El factor Rachel, nos trae una historia gótica sobre el sexo, el poder, el trabajo y lo que significa ser una mujer joven en un mundo de hombres.
La ciudad de la impermanencia
Sophie Mackintosh
Letras de plata
18 €
La ciudad de la impermanencia es la historia de una aventura. Clara y Francis están enamorados, pero nadie lo sabe. Llevan meses escaqueándose de sus respectivas vidas y compartiendo tardes robadas en habitaciones de hotel, pero el tiempo que pasan juntos es tan dolorosamente cautivador como breve. Hasta que un día se despiertan en una habitación que ninguno de los dos reconoce.
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- El refugio de Amber Heard en Mallorca tras su mediático juicio con Johnny Depp: un pequeño pueblo del Pla donde intentó empezar de nuevo
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- Un cine extinguido, una antigua escuela de música, una mezquita y una iglesia evangélica: el carrer del Regal, la calle donde Son Gotleu aprendió a organizarse