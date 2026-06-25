Juny, llegat pedagògic i cinematogràfic

Pedagogia, literatura i cinema van de la mà aquest juny. L’educació, a través de la lectura, ens permet engrescar, gaudir i estimar els llibres. Llegir imatges o arguments a través del cinema potser és una eina literària i un recurs pedagògic.

Obrim el camí literari de juny, a les acaballes del curs escolar, parlant de Marta Mata, autoritat en el món de la pedagogia. El 22 de juny se celebren els cent anys del seu naixement. De la seva obra infantil recordam El país de les cent paraules; de la seva herència pedagògica, rescatam un escrit del 1983 editat pel Ministeri de Cultura, La proyección social de la lectura a partir de la escuela.

Sense deixar el nostre entorn, cal fer referència a Tina Vallès, nascuda a Barcelona ara fa 50 anys. Traductora, correctora i bloguera, també comparteix la seva escriptura amb llibres com La memòria de l’arbre, on ens convida a posar-nos en la pell d’un infant. I entre d’altres que també compleixen 50 anys, ens podem referir a Lauren Beukes, escriptora i periodista australiana, autora de Las luminosas, i, també a la valenciana Felicidad Martínez, escriptora de ciència ficció de la qual citam Horizonte lunar.

Si ens agraden les novel·les policíaques, tal vegada haurem llegit la sèrie de Petra Delicado, d’Alicia Giménez Bartlett, que aquest mes compleix 75 anys. Altres propostes de l’autora poden ser Donde nadie te encuentre i Una buena pieza.

També de juny de 1951 són Tove Jansson, escriptora, pintora i il·lustradora finesa coneguda per la saga d’històries de La família Mumin. I, Geraldine Mac Caughrean, autora de llibres per infants com Blanca oscuridad.

La proposta i diversitat lectora segueix amb algunes propostes d’autores nascudes el juny de 1926: Luz para un novo amencer o Jazz espido un e dous de l’autora gallega, Maria do Carme Kruckenberg. De la considerada pionera de la literatura africana i referent en els drets de les dones, Annette M’Baye d’Erneville, podem llegir Poemes africains. D’Angelina Gatell Comas, actriu de doblatge, traductora i activista política, suggerim la seva obra poètica: La veu perduda o En soledad con ella. Nacuda a Romania, d’Elizabeth Axmann podem anomenar Borde de espejo. I d’Ucraïna és Iryna Senyk, de qui proposam El libro de la abuela de Iryna para un niño educado. Acabam el recorregut de les centenàries amb Ingeborg Bachmann, autora austríaca de Simultan.

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El recorregut acaba amb la proposta del món del cel·luloide: Fragmentos, de Norma Jeane Mortenson, notes personals, cartes, poemes i escrits de Marilyn Monroe.