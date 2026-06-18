Una narración delirante

Tardé solo dos días en devorar el nuevo libro de Jaime Roig de Diego (Palma, 1960) Nunca mires bajo el césped, una novela negra que te envuelve desde la lectura de la primera página.

Lo suyo es no dejarte influir por la sinopsis, porque la introducción a la historia en los primeros capítulos parece que te lleve por otros derroteros. La discapacidad de un niño, la consulta a la psicóloga, unos padres superados por la situación y que las soluciones de uno son las antípodas de las del otro; mientras ella apuesta por acudir a sesiones controladas por la tecnología y la ciencia, el padre requiere la atención de prácticas estimulantes en un entorno natural, el bosque, las flores, los árboles, el canto de los pájaros…

Poco a poco, la trama va dejando atrás la rutina y penetra en una zona espesa, en la que afloran las notas disonantes de una melodía de crescendos repentinos. El autor, sin soltar la mano un solo momento a los protagonistas y sin dejar de caminar sobre el filo estrecho del argumento, se recrea en la abundancia de elementos externos, de esos otros ingredientes que enriquecen la lectura, y Roig de Diego es un experto en ese tipo de acompañamiento. Mallorca y sus tradiciones siempre de fondo, la venta descarnada de sus propiedades y el desprendimiento de sus abalorios, una protesta directa contra la invasión turística, la presencia de espacios y de personajes ocultos, pertenecientes a ramificaciones nazis que se establecieron en la isla a mediados de los años 50. Pero también hay tiempo para deleitarse con paisajes filosóficos que aluden a una esperanza enmascarada.

La historia se produce en un entorno cercano a Palma (Establiments), unos lugares que el autor conoce palmo a palmo desde su infancia. El personaje principal está inspirado en alguien de la familia, una niña, cuyo padre firma con emotividad el prólogo del libro.

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Esta no es la historia de un niño con discapacidad, es un sujeto más en una novela cargada de múltiples ingredientes, misteriosos personajes que aparecen en el entorno, una precisa y pormenorizada investigación que lleva a cabo el equipo policial, con intervenciones continuas y giros de guion, prácticas mafiosas, reacciones inesperadas por parte de los actores y actrices, sufrimiento, soledad, angustia. En definitiva, una narración delirante, estimulante y aplicada con enorme coherencia por el absoluto dominio del autor.