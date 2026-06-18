Què llegeix
Què llegeix: Alba Vidal, astrònoma
Alba Vidal
Alba Vidal García és astrònoma i investigadora especialitzada en astrofísica extragalàctica. Nascuda a Leioa (Biscaia), es va llicenciar en Física a la Universitat del País Basc i va completar estudis d’especialització en Astrofísica a la Universitat Complutense de Madrid. Posteriorment, va cursar el Màster Interuniversitari en Astrofísica de la Universitat Complutense i la Universitat Autònoma de Madrid. Es doctorà a l’Institut d’Astrofísica de París amb una tesi dedicada a la modelització i interpretació de les distribucions espectrals d’energia de les primeres galàxies de l’univers. Ha desenvolupat la seva carrera investigadora en centres de prestigi internacional de França i Espanya i és autora de nombroses publicacions científiques. Forma part de l’Observatori Astronòmic Nacional, desenvolupa una intensa activitat divulgadora i participa en iniciatives de promoció de les dones en la ciència.
Eclipses de Sol. Los eclipses españoles de 2026, 2027 y 2028
Varios autores
Instituto Geográfico Nacional, 17 €
Inés y la alegría
Almudena Grandes
Tusquets
726 pàgines, 23 €
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