Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 18 de junio de 2026

Atletes de la fuga

José M. Pérez Pinya

El Gall

16,50 €

Atletes de la fuga aplega la polifonia de cinc seccions de versos que alguns daten dels anys 80 del segle passat i, tanmateix, hi conviuen inamovibles amb algun poema de tot just l’any que 2018. Diversament, per tant, proven d’indagar i miren de representar amb material lingüístic imatges emocionals a l’entorn de les epifanies del jo, a l’encalç de certituds confortadores i de la bellesa.

Atletes de la fuga, José M. Pérez Pinya / .

Possessions d’Alaró I

Tomàs Vibot

El Gall

58 €

Alaró és, sobretot, un terme de possessions. Aquestes terres de muntanyes asprives, comellars pregons, costers de boscana, pletes onejades i fructíferes planes alberguen una quantitat notable de latifundis històrics que fiten el seu relleu i a partir dels quals la història rural d’aquestes contrades s’ha anat escrivint segle a segle. Rere les nombroses parets seques s’alcen murs que ens parlen d’un passat.

Possessions d’Alaró I, Tomàs Vibot / .

Ningú sap que les meves flors preferides són les fucsies

Chanta Ferrer

Lluny del Ramat

16,50 €

La autora barcelonesa, médica de familia, debuta en la literatura con una historia intensa y reflexiva que arranca cuando Charlotte, la protagonista, comienza a recuperar la memoria tras dos años de amnesia. A medida que va recordando, descubre que su vida parece responder a un plan trazado desde antes incluso de nacer, pues cada intento de escapar de la rutina fracasa. Hasta que su verdadero yo estalla.

La tormenta que desatamos

Vanessa Chan

Salamandra

23 €

Vanessa Chan se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la ficción histórica contemporánea con su debut en la ficción, La tormenta que desatamos, una epopeya arrolladora que entrelaza espionaje, pasión y conflicto familiar para indagar hasta dónde pueden resistir incluso los vínculos más sólidos. Traducida a una veintena de idiomas, es todo un fenómeno editorial.

El baile de las criadas

Marta Platel

Planeta

23,90 €

En la Barcelona de 1941, bajo el yugo del franquismo y con los nazis instalados en la ciudad, la joven Melisa Arranz entra a servir en casa de los Llebrera. Todo parece responder al destino previsible de una muchacha humilde hasta que una tarde, en un baile, conoce a un hombre que cambiará su vida para siempre. El baile de las criadas es una historia de traición, pasiones prohibidas e identidades ocultas.

Raros testigos

Vicente Echerri

Fulgencio Pimentel

22,50 €

Con frecuencia adscrito, erróneamente, a la «generación del Mariel», en la que hubiera compartido mesa con Reinaldo Arenas, Vicente Echerri ha sido un poeta devoto, un narrador tardío pero diligente y un cronista extraordinariamente fértil, preocupado siempre de que sus opiniones estuvieran regidas «por un imperativo de elegancia verbal y de belleza», como demuestra en Raros testigos.

¿Quién ha matado a Agatha Christie?

Laura Manzanera

Versátil Ediciones

18,90 €

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Basada en hechos reales, en esta novela Laura Manzanera ofrece una mirada audaz al episodio más enigmático de la vida de Agatha Christie, y del que ella nunca quiso hablar: su misteriosa desaparición en Inglaterra en diciembre de 1926. Una historia que plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede llegar alguien cuando ya no tiene nada que perder?