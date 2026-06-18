Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 18 de junio de 2026
Atletes de la fuga
José M. Pérez Pinya
El Gall
16,50 €
Atletes de la fuga aplega la polifonia de cinc seccions de versos que alguns daten dels anys 80 del segle passat i, tanmateix, hi conviuen inamovibles amb algun poema de tot just l’any que 2018. Diversament, per tant, proven d’indagar i miren de representar amb material lingüístic imatges emocionals a l’entorn de les epifanies del jo, a l’encalç de certituds confortadores i de la bellesa.
Possessions d’Alaró I
Tomàs Vibot
El Gall
58 €
Alaró és, sobretot, un terme de possessions. Aquestes terres de muntanyes asprives, comellars pregons, costers de boscana, pletes onejades i fructíferes planes alberguen una quantitat notable de latifundis històrics que fiten el seu relleu i a partir dels quals la història rural d’aquestes contrades s’ha anat escrivint segle a segle. Rere les nombroses parets seques s’alcen murs que ens parlen d’un passat.
Ningú sap que les meves flors preferides són les fucsies
Chanta Ferrer
Lluny del Ramat
16,50 €
La autora barcelonesa, médica de familia, debuta en la literatura con una historia intensa y reflexiva que arranca cuando Charlotte, la protagonista, comienza a recuperar la memoria tras dos años de amnesia. A medida que va recordando, descubre que su vida parece responder a un plan trazado desde antes incluso de nacer, pues cada intento de escapar de la rutina fracasa. Hasta que su verdadero yo estalla.
La tormenta que desatamos
Vanessa Chan
Salamandra
23 €
Vanessa Chan se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la ficción histórica contemporánea con su debut en la ficción, La tormenta que desatamos, una epopeya arrolladora que entrelaza espionaje, pasión y conflicto familiar para indagar hasta dónde pueden resistir incluso los vínculos más sólidos. Traducida a una veintena de idiomas, es todo un fenómeno editorial.
El baile de las criadas
Marta Platel
Planeta
23,90 €
En la Barcelona de 1941, bajo el yugo del franquismo y con los nazis instalados en la ciudad, la joven Melisa Arranz entra a servir en casa de los Llebrera. Todo parece responder al destino previsible de una muchacha humilde hasta que una tarde, en un baile, conoce a un hombre que cambiará su vida para siempre. El baile de las criadas es una historia de traición, pasiones prohibidas e identidades ocultas.
Raros testigos
Vicente Echerri
Fulgencio Pimentel
22,50 €
Con frecuencia adscrito, erróneamente, a la «generación del Mariel», en la que hubiera compartido mesa con Reinaldo Arenas, Vicente Echerri ha sido un poeta devoto, un narrador tardío pero diligente y un cronista extraordinariamente fértil, preocupado siempre de que sus opiniones estuvieran regidas «por un imperativo de elegancia verbal y de belleza», como demuestra en Raros testigos.
¿Quién ha matado a Agatha Christie?
Laura Manzanera
Versátil Ediciones
18,90 €
Basada en hechos reales, en esta novela Laura Manzanera ofrece una mirada audaz al episodio más enigmático de la vida de Agatha Christie, y del que ella nunca quiso hablar: su misteriosa desaparición en Inglaterra en diciembre de 1926. Una historia que plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede llegar alguien cuando ya no tiene nada que perder?
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