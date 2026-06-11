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Passeig de ronda

Sota l’ombra d’un eclipsi

L'astrònoma Alba Vidal.

L'astrònoma Alba Vidal. / P. E. M.

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Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

L’astrònoma basca Alba Vidal va participar en el cicle Finestres a l’Univers de CaixaForum Palma amb una conferència dedicada a la ciència dels eclipsis al llarg de la història. La investigadora va combinar rigor científic i capacitat divulgativa per explicar un dels fenòmens naturals més fascinants que poden observar-se des de la Terra.

Vidal recordà que el 12 d’agost es podrà contemplar un eclipsi total de Sol, una circumstància que permetrà observar les capes exteriors del Sol, invisibles habitualment per la seva menor brillantor, i fins i tot distingir estrelles i planetes en ple dia. També es produirà una davallada de la temperatura. L’astrònoma recordà que la llum solar que observam arriba a la Terra amb un retard d’uns vuit minuts, el temps que necessiten els seus raigs per recórrer la distància que ens separa de l’astre.

Segons Vidal, els eclipsis totals són fenòmens poc freqüents perquè exigeixen una alineació molt precisa entre el Sol, la Lluna i la Terra i, a més, la Lluna ha de trobar-se en una posició especialment propera al nostre planeta perquè pugui cobrir completament el Sol.

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Aquests fenòmens tenen un enorme valor científic, ja que ofereixen l’oportunitat d’estudiar regions solars difícils d’observar en altres circumstàncies. Però Vidal també reivindicà la seva dimensió emocional i estètica: «En un eclipsi es conjuguen ciència i poesia», afirmà. Tot i que els laboratoris poden reproduir alguns aspectes d’aquests fenòmens, res no iguala la bellesa d’un eclipsi natural. Segons ella, l’inici de l’estudi rigorós dels eclipsis començaà en el segle XVIII.

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TEMAS

  • Bellver
  • Palma
  • CaixaForum
  • Passeig de ronda
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