Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 11 de junio de 2026

Capaltard

Neus nadal Parès

Balèria

12 €

M’he de llençar a l’aigua i nedar. Nedar. Nedar amb totes les meves forces fins que trobi un petit bocí de terra on aferrar-me. Em poso dreta, convençuda de que no hi ha cap altra sortida, de que el contacte amb aquell blau immens farà que es fonguin totes les maldats que pengen de la meva pell. Nedar. Nedar i anar deixant enrere tot el sobrant de la meva vida. Nedar fins que ja no em quedin forces.

Capaltard, Neus nadal Parès / .

Per a saber d’amor

Gaspar Jaen i Urban

Adia

30 €

El volum arreplega tota la producció del poeta valencià, onze llibres, des de l’any 1974 a 2012 en un sol volum de la col·lecció Ossos d’Or. També compta amb un extens estudi introductori a càrrec del profe ssor i crític literari Pere Ballart.

Doctor arquitecte i escriptor.

L’autor es titulà a l’Escola d’Arquitectura de València el 1976 i es doctorà el 1990. Poemes seus han estat traduïts a molts idiomes.

Per a saber d’amor, Gaspar Jaen i Urban / .

La revolució amb veu de dona

Llúcia Oliva

L’Avenç

22 €

Una reconstrucción íntima y femenina de la Guerra Civil desde la retaguardia republicana: mujeres y niñas -Pepita Marín, Lucía de la Esperanza, Montserrat Marcet...- narran, a través de recuerdos, diarios y testimonios, cómo el conflicto alteró sus hogares, sus vínculos y su forma de entender el mundo. Un valioso ejercicio de memoria histórica que ilumina aspectos poco conocidos de aquel periodo.

Jane Birkin

Marisa Meltzer

Circe Ediciones

19 €

Esta primera biografía completa de Jane Birkin, actriz, cantante e icono de la moda, ahonda en su estilo libre y desenfadado, que tuvo un profundo impacto cultural. Un estilo que fascinó por su belleza, elegancia y un carisma encarnado en una carrera musical y cinematográfica que llegó a inspirar uno de los bolsos más codiciados del mundo. Marisa Meltzer arroja nueva luz sobre su enigmática vida.

Hijos de Eva

John Connolly

Tusquets Editores

22,90 €

En Hijos de Eva, el título 23 de la Serie Charlie Parker, Zetta Nadeau, una artista emergente de Maine, contrata al detective para que investigue la desaparición de su novio, Wyatt Riggins. Parker descubre que este, exsoldado, ha estado implicado en el secuestro de cuatro niños en México. Así, empieza a seguir pistas que lo llevarán hasta un cártel mexicano y el mundo del tráfico de antigüedades.

Clásicos sin filtros

Mary Beard

Crítica

22,90 €

Una novela con ecos de Ursula K. Le Guin, J. G. Ballard y Kazuo Ishiguro. Sigfrid y Monday, dos jóvenes idealistas, investigan una enfermedad que afecta a miles de niños. Su búsqueda los lleva a descubrir una realidad inquietante oculta bajo su ciudad, Barcelona, metáfora aquí de una sociedad indiferente ante la catástrofe. Una distopía impactante que cuestiona nuestra pasividad ante la tragedia colectiva.

Un sol mal dibuixat

Marc Vintró

Empúries

19,90 €

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Mary Beard demuestra una vez más que los clásicos siguen importando ¿Qué tiene de emocionante un trozo de pan de hace 4.000 años? ¿Por qué debería interesarnos ese pasado? La vida, el arte y la literatura de la antigua Grecia y Roma no son un santuario intocable ni un club reservado a una minoría. Son un territorio incómodo y fascinante a la vez en el que cuestionarnos nuestras certezas.