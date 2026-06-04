Passeig de ronda
Són 1300 edicions de “Bellver”
Els nombres també tenen la seva biografia. El 1300, el número d’edicions d’aquest suplement, amaga algunes curiositats matemàtiques i coincideix amb un any significatiu de la història europea.
1300 es pot descompondre en factors primers com 2² × 5² × 13. És també un nombre dels anomenats abundants, ja que la suma dels seus 18 divisors és superior al propi nombre. La seva forma rodona, acabada en dos zeros, el converteix en una xifra habitual per expressar quantitats aproximades, distàncies o dates commemoratives. A més, és el resultat de multiplicar 13 per 100, combinació curiosa entre un nombre sovint envoltat de supersticions i el símbol matemàtic de la plenitud decimal.
Però el 1300 és també una data amb ressò històric. Aquell any, el papa Bonifaci VIII va proclamar el primer Jubileu de la història, un esdeveniment que va atreure milers de pelegrins a Roma i que inaugurà una tradició que encara avui es manté. La ciutat va viure una autèntica allau de visitants, en una de les primeres grans mobilitzacions religioses documentades a Europa.
L’any 1300 coincideix amb els inicis del període anomenat Baixa Edat Mitjana. Les ciutats creixien, el comerç s’intensificava i començaven a aparèixer les primeres universitats. Fins i tot la literatura hi té una connexió especial. Dante Alighieri situa precisament l’any 1300 el viatge imaginari que narra a la seva gran obra, La divina comèdia. Així, el 1300 és molt més que una xifra rodona: és un punt de trobada entre les matemàtiques i la Cultura.
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