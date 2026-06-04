Relectures
Música, músics i idilis
“Un idilio en el ómnibus” de Mary Angela Dickens, forma part del recull Relatos de música y Músicos
Una vegada més, manifestem la nostra gratitud a Marta Salís, que ha triat aquest relat amb el qual ens dona a conèixer una autora (la neta de Charles Dickens) que ens ha encisat: Mary Angela Dickens.
John Glendinning viu a Alemanya I va a Londres per visitar uns parents, els Boldwing. Tots els personatges que ens presenten tenen un vincle amb la música: d’en John sabem que aprofitarà la seva estada a Londres per visitar músics; en Boldwyn ha d’anar a l’assaig d’una òpera, on ell està a l’orquestra i la seva filla Nelly, al cor; pel que fa a la nostra protagonista, Gwen, quan en John hi ha reparat a l’òmnibus, parla amb un company del conservatori. Són joves que volen manifestar la seva rebel·lia, malgirbats i utilitzant expressions molt vulgars; en John els observa. Hi ha un moment en què la conversa canvia de tema: ella manifesta el seu malestar davant el fet que a casa han de rebre una persona que no serà gens benvinguda.
En John i la Gwen baixen alhora de l’òmnibus. Ella va directa cap a casa i ell, que cerca una adreça, arribarà al mateix portal per on ha entrat la noia. La casa és un lloc prou desastrós: el pare fa els possibles per causar bona impressió; les dues noies, Nelly i Gwen, amb els seus aspectes del tot descurats, mostren indiferència. Aviat, Gwen passa als sarcasmes amb el convidat. En John sap obviar el seu posat i, a poc a poc, la noia va manifestant el seu malestar i tristesa per la realitat que l’envolta.
Gwen forma part d’un quartet de corda I participa en un concert de Nadal. En John parla amb les elegants organitzadores de la vetllada. Quan la noia acaba la seva interpretació, tothom queda meravellat I la volen saludar, però ella fuig abans que se li acostin; en John la segueix, puja al mateix òmnibus i allà viuen el seu primer moment de plenitud, una passió que els acompanyarà per sempre.
Ens han presentat una noia que manifesta la seva soledat i profunda tristesa procurant ser desagradable; la seva capacitat com a intèrpret està per sobre del seu mal tracte i del seu aspecte: quan executa, és sublim. La Gwen, un personatge que ens ensenya a entendre, un poc més, el nostre entorn.
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