Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 4 de junio de 2026
Exilis i esciptures a Buenos Aires
Montserrat Bacardí
Lleonard Muntaner
18 €
Entre la investigació literària i la crònica més íntima, a Exilis i escriptures a Buenos Aires. Diari d’una recerca Montserrat Bacardí ens convida a resseguir la diàspora cultural catalana a l’altra banda de l’Atlàntic durant bona part del segle XX. Un recorregut fascinant per casals, revistes, emissores de ràdio i grups culturals que l’autora traça per reconstruir la memòria dels exiliats i els emigrants.
Els tres porquets
Pere Joan
Disset
16 €
En Tim, en Tam i en Toc són tres porquets que decideixen construir cadascun la seva pròpia casa. Però el llop ferotge no els ho posarà gens fàcil: bufarà i bufarà per fer-les caure!
Una història clàssica plena d’aventura i humor, il·lustrada per Pere Joan, que convida petits i grans a redescobrir el valor de la perseverança i el treball ben fet. El llibre demostra que un conte no caduca.
No vingueu al poble a reposar
Mar Camps
La Ela Geminada
17,50 €
Una reflexión sobre la transformación de los pueblos y la visión «urbana y alejada de la realidad» que se ha ido consolidando, «como si fueran espacios pensados solo para el ocio y la desconexión». «Están habitados y tienen vida», reivindica la autora de Palamós, que reúne recuerdos, pensamientos, notas e historias para reclamar el derecho de estas comunidades a ser entendidas sin condescendencia.
La nit
Joan Cavallé
Angle
18 €
El narrador y dramaturgo de Alcover (Tarragona) regresa a la novela tras un paréntesis (desde 2015, con Els arbres no es podien moure) con la historia de un joven que se inicia en las complejidades de la vida adulta: la universidad, la lucha política, el amor... Una novela intensa, concentrada en pocas horas y ambientada en una época en la que , pese a la muerte de «Excelsa Podridura», todavía pesa el miedo.
Escribo para que me quieran
Berta García Faet y Juanpe Sánchez López
Continta me tienes
15,95 €
¿La escritura sana la herida? ¿Se pueden sostener las pasiones en la precariedad? ¿Es posible seguir creando belleza cuando no se aprecia al género humano? Berta García Faet y Juanpe Sánchez López, poetas y pensadoras, responden a estas y otras preguntas en Escribo para que me quieran, una conversación que se adentra en aquello que ocurre en los camerinos de la escena literaria.
Pelícanos eléctricos en los lagos
Sun Bai
Fulgencio Pimentel
25 €
Sun Bai es una de las voces más interesantes surgidas en el ámbito de la BD en la última media década, aunque resulta imposible adscribirla a ningún subgénero, ya que es un estilo en sí misma. Pelícanos eléctricos en los lagos, su nuevo cómic, podría ser el guion de una película codirigida por Víctor Erice y Hong Sang-soo, si decidieran filmar un híbrido de ciencia ficción y wéstern metafísico.
La Cámara de las Maravillas
María Oruña
Plaza & Janés
23,90 €
El mundo del arte se reúne en el Palacio Dorado, en el centro de Madrid, para la inauguración de un museo cuando una figura oscura salta por el tejado para entrar en la Cámara de las Maravillas, donde la familia Mendoza guarda fascinantes tesoros. Pero, cuando el asaltante trata de escapar con el botín, cae fulminado sin motivo aparente. María Oruña vuelve a atrapar a los lectores en su nuevo thriller.
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