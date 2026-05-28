Maig, fila, fila
D’una de les millors poetes en llengua anglesa es compliren, el 15 passat, 140 anys de la seva mort
El centenari de l’estrena musicada de La Balanguera al Palau de la Música és el fil de l’art literari de maig. Fent una ullada cap enrere, ens endinsam cap a altres propostes llibresques del mes.
No cal fer-se gaire lluny per aprendre i delitar-se, infants i adults, amb l’obra d’Elisabet Abeyà, qui el 20 de maig complí 75 anys. Ansa per ansa ha estat el bressol de l’aprenentatge de la lectoescriptura en català de molts infants. De la seva experiència pedagògica, podem llegir Amb ulleres verdes i Amb contes he remat. I per als més petits, contes com La bruixa que anava amb bicicleta i El tren que anava a la mar.
La il·lustradora britànica de literatura infantil Jim Barklem també complí setanta-cinc anys, és coneguda per la sèrie La Bardissa Secreta. El mateix any, 1951, es va publicar per primera vegada Patita y Mila, estudiantes, de la saga del personatge Celia, obra d’Elena Fortún.
Rebutjada per la RAE per ser dona, el 12 de maig es compliren 125 anys de la mort d’Emilia Pardo Bazán, possiblement la millor escriptora en llengua castellana del segle XIX. La seva obra abasta quasi tots els gèneres: la novel·la, Los pazos de Ulloa; el conte, Cuentos de Marineda, i el teatre, Cuesta abajo.
D’una de les millors poetes en llengua anglesa, Emily Dickinson, es compliren, el 15 passat, 140 anys de la seva mort. De caràcter reservat, en vida va publicar poc. Sols després de la seva mort la família va donar a conèixer gran part de la seva obra, entre altres, Poesia completa i Amb mans invisibles.
Uns segles abans, fa 425 anys, Violante do Ceo nasqué a Lisboa. Escriptora i religiosa, va escriure en portuguès i castellà. Suggerim Rimas varias i una cançó escrita amb motiu de la mort de Lope de Vega, Si Crédito, si gloria.
Periodista i escriptora, Carolina Freyre Arias va morir el 29 de maig de 1916. Com a periodista va destacar pels seus escrits de caràcter social. Algunes obres seves són El regalo de boda i Amigo Federico.
En acabar el mes, també haurà fet cent anys del naixement de dues escriptores. Julia Urquidi Illanes, qui al mes de maig de 1955 es va casar amb Mario Vargas Llosa. Sobre aquesta experiència autobiogràfica va escriure Lo que Varguitas no dijo. Paulette Poujol-Oriol, una de les principals figures del moviment feminista d’Haití, centra els seus escrits en els problemes socioeconòmics del seu poble. Un exponent, Valle de lágrimas.
De les escriptores que celebren els cinquanta anys, recordam Sarah Chiche, psicòloga i escriptora de Saturno. I Mariana Furiasse, autora argentina de literatura juvenil, autora de Constelación de nado.
