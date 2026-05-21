Quotidianitat
Tornarem moltes vegades a ‘Sales d’espera’, com tornem als clàssics
La quotidianitat esdevé literatura quan ens és presentada per una autora que sap mirar i sentir, amb una sensibilitat i un talent que donen lloc a un estil absolutament genuí, arquetips universals, a partir del jo i aprofundint en la societat i el moment històric que viu, aquests personatges i fets queden a la memòria del lector i passen a formar part de l’experiència personal, ens ajuden a entendre el món, a entendre’ns, fan únics un indret o un tipus humà.
Caridad. Coneixem el drama d’un emigrant, una persona amb estudis, algú que havia format part de la societat com a professional i que la vida desplaça del seu entorn, el porta a l’altre costat del món, i la supervivència i la dignitat són molt difícils de mantenir; rep un crit desesperat dels seus, estan pitjor, els hi manca tot, i no és a temps d’atendre’l.
Vida. Coneixem una cuidadora a domicili, es tracta d’una escriptora a qui aquesta feina permet arribar a final de mes, ens manifesta que la seva salut és precària, un mal de cap crònic fa que les lectures s’eternitzin, no hi pot dedicar el temps que voldria, el mal la fa aturar, llegeix Eudora Welty, quan tria un llibre evita les sorpreses, també torna una vegada i una altra a Charles Bukowski, es limita a aquelles obres de qualitat garantida... ella sap que ha triat «el pitjor ofici del món»; coneixem les persones de les quals té cura i li permeten pagar les factures, dos éssers que han tornat a la infantesa, que no entenen allò que els envolta, no saben on es troben, sembla que comencin de nou, que tinguin el món per davant... però són al final, són de bon tracte, deixen que una altra persona tingui cura d’ells, la reben i s’acomiaden amb mostres d’estimació, amb innocència i alegria d’infants.
El naixement de la maldat. Assetjament aplicat sistemàticament a una classe de secundària, els perfils humans dels adolescents que ens presenten són la llavor dels adults que coneixerem després, a la classe d’un col·legi de prestigi dins la ciutat, hi ha els alumnes que tenen el privilegi de l’ascendent de les seves famílies, es permeten grolleries, els docents són benèvols, per ignorància o comoditat, no s’adonen que són davant «del naixement de la maldat» i no reparen en el dolor d’una alumna, molt capacitada, que fa l’esforç de dissimular el seu patiment, aquesta noia de catorze anys ha d’anar al psiquiatre, ha perdut les ganes de viure, però no d’aprendre, el metge li diu que si aguanta haurà triomfat, aguanta, acaba el curs amb les millors qualificacions, però la seva vida ha quedat fatalment mutilada, al cap de trenta anys, només surt de casa per anar a la consulta del psiquiatre. Aquesta primera experiència inesborrable de la maldat, la maldat que guanya; si seguim la petja dels assetjadors reconeixerem uns adults, tot i que perillosos, dignes de llàstima.
Fre de mà i electroxoc. El dolor i l’angoixa de viure amb fragilitats que de vegades prenen protagonisme a la vida, fragilitats que donen profunditat a cada acte; la il·lusió d’un període de tranquil·litat, per això acaba d’incorporar al seu cos un «fre de mà» que la posarà en alerta.
Andy. Aquest jove que és respectat pel seu entorn, ell no recorda qui era abans de l’accident:
«Al seu barri, ple de guiris, no hi ha ningú que no tingui addiccions a diferents substàncies...».
Aquest home perdut, Andy, no el podem obviar, les circumstàncies fan que aquestes persones proliferin, que les seves vides tinguin cada dia menys valor; quan ens atrevim a mirar-los als ulls veiem en nosaltres la mateixa fragilitat i ens sentim molt a prop.
Tornarem moltes vegades a Sales d’espera, de Neus Canyelles (Palma, 1966), com tornem als clàssics i en cada lectura ens reiterarem en l’admiració, perquè totes les narracions són magistrals. Neus Canyelles, és una més entre les grans que sempre ens acompanyen, la Katherine Mansfield, la Dorothy Parker, la Irène Némirovsky... elles també ens parlen, des del jo, de l’entorn on la vida les va situar.
En aquestes narracions hem trobat una profunda preocupació pels que pateixen, un crit d’auxili que aplega moltes veus.
