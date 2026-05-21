Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 21 de mayo de 2026

Noves aventures d’en Paddington

Michael Bond

Viena

14 €

L’osset Paddington continua vivint a Londres amb els Brown i no deixa de ficar-se en embolics! Ell té sempre les millors intencions, però... incomprensiblement, passen coses que no havia previst, perquè en Paddington és d’aquesta mena d’ossos! No hi ha dubte que el seu tarannà curiós i unesperit aventurer compliquen una a vida de tothom, però els Brown no el canviarien.

Noves aventures d'en Paddington / Viena

Four Hands

Antoni Rodríguez

Romàntic edicions

17 €

L’Alexa arriba a Nova York buscant una oportunitat professional... sense imaginar que acabarà atrapada en una xarxa de desig, poder i secrets que ho canviaran tot. En la seva nova feina en una empresa, coneix en Joan, un carismàtic professor mallorquí vinculat a una expedició científica a Tailàndia. Entre ells neix una atracció immediata, intensa i difícil d’ignorar.

Portada 'four hands' / Romèntic edicions

El centre del món

Toni Mata

Columna

19,90 €

Confiar en los adolescentes para elegir qué obra merece un premio significa reconocer la validez de su criterio y la necesidad de que la literatura conecte con ellos. Esta es la esencia del Premi Carlemany, impulsado por el Gobierno de Andorra y el Grup 62, que este año ha recaído en esta novela sobre la importancia del dinero en la construcción de la identidad, los vínculos familiares y las oportunidades vitales.

Siempre en casa, siempre lejos de casa

Hannah Kent

Alba Editorial.

22,50 €

En una Australia confinada, con un niño recién nacido, Hannah Kent vuelve sobre su pasado. Siempre en casa, siempre lejos de casa es el intento de unir los puntos entre la joven que ansiaba desaparecer y la escritora ya consagrada que ha aprendido a ocupar un lugar, al mismo tiempo que libro de viajes y carta de amor a uno de los pocos territorios que conserva su misterio.

La piel hembra

Elaine Vilar Madruga

Editorial Barrett

32,90 €

Vuelve Elaine Vilar Madruga con su novela más ambiciosa: La piel hembra, un descenso a los infiernos del ser humano. Todas las mujeres de un pueblo perdido en las montañas experimentan una extraña calentura y, una noche, sintiéndose llamadas por dios, se escapan de sus casas y sus maridos para regresar a la mañana siguiente recubiertas de un polvo dorado y embarazadas.

Lectura del Génesis

Marilynne Robinson

Galaxia Gutenberg

23 €

La bondad es uno de los temas omnipresentes en la obra de Marilynne Robinson. En Lectura del Génesis busca una comprensión todavía más profunda de ella a partir del análisis de uno de los textos fundacionales de la cultura occidental. La autora se pasea por el texto bíblico reflexionando sobre una historia tras otra mientras extrae temas y verdades universales.

El círculo de ceniza

Javier Lerín

Suma de Letras

22,90 €

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El círculo de tiza es el thriller psicológico más oscuro y adictivo de Javier Lerín. Tras apagar un incendio, el bombero Martín Salaberri descubre los cadáveres de una familia dispuestos en un círculo. En el centro, un recipiente con el nombre del hombre al que dieron por muerto tras desaparecer después de quemar vivo al deportista más célebre del país. Letras que perseguirán a Martín obsesivamente.