Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 14 de mayo de 2026

Eclipses

Moncho Núñez

Guadalmazán

14,25 €

¿Por qué en China decapitaban a los astrólogos que no predecían un eclipse? ¿Cómo funciona el ciclo de Saros que descubrieron los babilonios? ¿Por qué un eclipse total tarda 375 años en repetirse en el mismo lugar? ¿Qué era el mecanismo de Anticitera y para qué servían sus treinta engranajes? ¿Cómo confirmó un eclipse la teoría general de la relatividad de Einstein?

Eclipses, Moncho Núñez / Guadalmazán

L’espai de la presència

Carme Cloquells

El Gall

15 €

Fruit de llargues passejades per camins de pedra sorgeixen els poemes que conformen L’espai de la presència, el volum de Carme Cloquells. A través de l’observació silenciosa dels canvis continus de les presències que habiten l’espai exterior i interior de les veus poètiques, cerca la manera de restaurar la connexió entre els pensaments i les emocions a través del llenguatge.

L’espai de la presència, Carme Cloquells / El Gall

El sol dels moribunds

Jean-Claude Izzo

Clandestina

22 €

La última novela del escritor francés -publicada solo cuatro meses antes de morir de cáncer, en enero de 2000, a los 54 años, en un momento de gran fragilidad personal- es un relato sobre personajes invisibles, marginados y repudiados por la sociedad: tres sintecho que vagabundean por París... hasta que uno de ellos muere de frío. Toca entonces emprender un viaje hacia la dignidad y la redención.

Erietta

Clara Pastor

Acantilado

20 €

Tras separarse, Fiona regresa a la isla griega donde solía veranear con su exmarido para reconquistar los escenarios de su pasado en común. Aunque conoce bien el lugar, la extraña sensación de desarraigo le permite conocer a nuevas personas, como Erietta, la anciana que vive en la casita vecina, y su joven protegida Aggeliki. Una novela intimista en la que Clara Pastor despliega las tres edades de la vida.

Todos queremos cosas imposibles

Catherine Newman

Stefano Books

17 €

Edi y Ash han sido mejores amigas durante más de 40 años. Cuando a Edi le diagnostican cáncer, el mundo de Ash cambia para adaptarse al cuidado de su amiga, desde preparar cubitos de sandía y hacer musicoterapia hasta el contrabando de aperitivos y excursiones improvisadas en las noches de invierno. Una novela emotiva y divertida que celebra la vida y la amistad en su máxima expresión.

Con vida

Gabriel Weston

Salamandra

21 €

Durante años, la cirujana Gabriel Weston sintió que algo esencial faltaba en la anatomía que aprendió en la facultad: una mirada que no solo diseccionara órganos, sino que comprendiera lo que significa habitar un cuerpo, sentirlo, cuidarlo. Desde esa necesidad nace Con vida, un recorrido por el interior del cuerpo humano en busca de una comprensión más profunda y compasiva de lo que somos.

Eva está dormida

Francesca Melandri

Periférica

23,50 €

Noticias relacionadas

En El paraíso perdido de Milton el arcángel Miguel le revela a Adán la historia futura del hombre, pero a Eva le da un somnífero: no debe escucharlo por ser mujer. La Eva de esta novela también está dormida en algunos momentos cruciales, pero la llamada de Vito Anania, el único hombre al que en el pasado quiso como a un padre, la pilla despierta: está muy enfermo y le gustaría verla por última vez.