Passeig de ronda
Adéu a un músic amb conversa
La mort de Michael Tilson Thomas marca la desaparició d’una manera d’entendre la música que combinava rigor, entusiasme i una rara capacitat comunicativa. No era només un gran director, sinó també un músic amb mirada humanista, capaç d’explicar una simfonia de Mahler o una pàgina de Copland amb la mateixa naturalitat amb què parlava del sentit cultural de la música. En una època sovint dominada per l’efecte immediat, Tilson Thomas representava una elegància intel·lectual cada vegada més escassa.
La seva trajectòria al capdavant de la San Francisco Symphony va consolidar un model musical modern, obert al repertori nord-americà i atent a la pedagogia. Però, més enllà dels grans càrrecs i enregistraments, molts músics el recorden pel tracte directe, generós i curiós amb les noves generacions. Escoltava, preguntava i compartia experiències amb una proximitat poc habitual en figures del seu nivell.
El meu amic Luis Correa, violoncel·lista, el va conèixer a Tanglewood Music Center quan era encara molt jove i hi estava becat. Allà també coincidí amb Leonard Bernstein, en aquell ambient intens i gairebé mític on convivien estudiants i grans mestres. Correa recorda Tilson Thomas com una presència propera i estimulant, sempre disposada a conversar amb els joves sense superioritat.
Amb la seva desaparició se’n va una personalitat irrepetible, hereva d’una tradició musical profunda però oberta al món contemporani. Un director que va entendre que la música no només s’interpreta: també es transmet.
