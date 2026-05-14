De misteris
El jove protagonista d’aquesta història, Nils, té 13 fòbies numerades
13 fòbies i un misteri: vet aquí el títol de l’obra guanyadora del XLIV Premi Guillem Cifre de Colonya de narrativa infantil i juvenil (2025). Un títol que ens parla de pors. De fòbies, la potència irracional de les quals dificulta la normal transició de la infantesa a l’adolescència del protagonista, Nils. 13 fòbies i un misteri és un llibre escrit amb bon humor, que conté acció, conflicte entre bons i dolents, un tresor asteca, quadres robats (Casas, Rusiñol, Tàpies...) i enigmes per resoldre, amb passades per laberints, coves, un avenc, clavegueres... Breu: un thriller. O millor, i més actual: un dinàmic scape room per ser llegit. El seu autor és Xavier Margenat (Salt, Gironès, 1964), voluntari d’accions socials i educatives, ànima i veu de titelles, autor i contador de contes (www.xaviermargenat.com).
El jove protagonista té 13 fòbies numerades. La fòbia 13 és precisament la fòbia al número 13. L’onzena és «Els morts i els cementiris». Per això, en un moment de l’acció es demana terroritzat: «Què hi faig al vespre dins d’un cementiri tancat, envoltat de morts i obrint una tomba?». No hi falta la fòbia a certes bestioles. Per treure, en un dels capítols, una aranya de la seva cambra usa el següent equipament: «Un anorac gruixut, uns pantalons d’esquiar damunt dels texans, uns calcetins gruixuts i llargs a sobre dels altres, les botes de muntanya, les ulleres d’esquiar, el casc de la mare d’anar amb moto, els guants de neu, la bufanda» i també «una escombra, una galleda amb tapa i una sabatilla a la butxaca de l’anorac»... Pobre aranya!
A poc a poc, en Nils es descobrirà –i els lectors el descobrirem- superant una a una les seves pors, guanyant coratge i personalitat. De sorpresa en sorpresa. De decisió en decisió. És fàcil identificar-se amb en Nils: tothom creix amb un o a pesar d’un íntim catàleg de pors. Afectat de qualque síndrome amb incidència en l’establiment de relacions, en Nils té, no obstant, un llenguatge ric, una bonhomia intrencable, una agudesa peculiar i una ferma voluntat. Un dels seus defectes és no saber dir que no. I per això s’embolica on no voldria.
En Nils té un amic, n’Oriol, gairebé el seu revers, vertader impulsor dels canvis que Nils experimentarà gairebé sense voler, perquè l’amistat és poderosa. Farem un altre espòiler: n’Oriol és fundador d’un grup d’investigació «d’albiraments d’objectes volants no identificats i contactes amb alienígenes». Quan en Nils li demana: «I quants sou en aquest grup?», n’Oriol respon: «Jo soc el president i fundador. Si t’apuntes serem dos». Insistim: 13 fòbies i un misteri ofereix humor. Una lectura de somriure permanent.
Suscríbete para seguir leyendo
- La promotora que construirá 166 alquileres 'asequibles' en Palma los alquila en Madrid por hasta 1.800 euros al mes
- Me pregunto qué sabía Díaz Ayuso de Hernán Cortés al ir a México
- La lluvia da una tregua a Mallorca... pero por poco: la Aemet pone fecha al regreso de las tormentas
- El problema es que ustedes tienen casa en Mallorca
- El TSJB tumba las bases del proceso para estabilizar a 64 policías de la Autoridad Portuaria de Baleares por 'discriminación intolerable
- El Raiguer impulsa una red cicloturística para conectar siete municipios
- La Federació Balear de Balconing inaugura la temporada turística con el primer herido del año
- Sineu recupera el control urbanístico de su casco histórico, que podrá albergar más hoteles