Un pregó per a emmarcar
Tot un elogi de la lectura pausada
Ali Smith va ser convidada per fer el pregó de Sant Jordi a Barcelona; a la roda de premsa prèvia, ens va emocionar la seva passió i la defensa de les biblioteques i la lectura. Una nena que va néixer en una família de classe treballadora, a casa seva hi havia un petit prestatge amb llibres; la primera vegada que va entrar en una biblioteca va quedar enlluernada i definitivament vinculada a aquests espais: «Una biblioteca és un espai que mai deixaria de sorprendre’m».
Les biblioteques són també un lloc de resistència cultural. Va assenyalar les diferències entre informació i coneixement i ens va alertar de l’ús d’internet, el risc de desinformació a què porta l’allau de dades. Per Ali Smith, són les biblioteques que contenen el coneixement antic i nou, el vertader cervell del món.
Va fer un elogi de la lectura pausada, considerant que com a espècie necessitem el text i el llenguatge; quan llegim, passem dels nosaltres als altres i dels altres al nosaltres, evita la dispersió, la literatura uneix els elements.
Per Ali Smith, el llibre és un vincle cabdal en la vida orgànica. I la lectura pública, un dret. Va aprofundir en la importància de les biblioteques i la lectura pública al seu llibre Biblioteques públiques; en aquesta conversa cordial que va mantenir amb la premsa, va tornar a incidir en aquest dret fonamental que com a ciutadans hem de protegir.
Una autora que ens ha transmès la seva passió i compromís.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- El Govern cambia la homologación del catalán tras el pacto con Vox: rebaja la exigencia para obtener el B2 de catalán en la ESO
- Ryanair pierde las equipaciones del Palma Futsal en su viaje a la Final Four de la Champions en Pesaro
- El tiempo en Mallorca: La Aemet avisa de chubascos y tormentas fuertes en estas zonas de la isla
- Baleares, frente al brote de hantavirus en un crucero: 'El riesgo de que llegue es muy bajo, pero estamos alerta
- Seis heridos leves en una colisión de cinco coches en la autopista de Llucmajor
- El Café Barroco de Palma cierra para siempre: 'El local seguirá con un nuevo proyecto
- El mejor llonguet de Mallorca se come en Lloret