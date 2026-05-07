Un pregó per a emmarcar

Tot un elogi de la lectura pausada

Ali Smith, durant el pregó de Sant Jordi, a Barcelona. | / JORDI OTIX

Ramona Pérez

Ali Smith va ser convidada per fer el pregó de Sant Jordi a Barcelona; a la roda de premsa prèvia, ens va emocionar la seva passió i la defensa de les biblioteques i la lectura. Una nena que va néixer en una família de classe treballadora, a casa seva hi havia un petit prestatge amb llibres; la primera vegada que va entrar en una biblioteca va quedar enlluernada i definitivament vinculada a aquests espais: «Una biblioteca és un espai que mai deixaria de sorprendre’m».

Les biblioteques són també un lloc de resistència cultural. Va assenyalar les diferències entre informació i coneixement i ens va alertar de l’ús d’internet, el risc de desinformació a què porta l’allau de dades. Per Ali Smith, són les biblioteques que contenen el coneixement antic i nou, el vertader cervell del món.

Va fer un elogi de la lectura pausada, considerant que com a espècie necessitem el text i el llenguatge; quan llegim, passem dels nosaltres als altres i dels altres al nosaltres, evita la dispersió, la literatura uneix els elements.

Per Ali Smith, el llibre és un vincle cabdal en la vida orgànica. I la lectura pública, un dret. Va aprofundir en la importància de les biblioteques i la lectura pública al seu llibre Biblioteques públiques; en aquesta conversa cordial que va mantenir amb la premsa, va tornar a incidir en aquest dret fonamental que com a ciutadans hem de protegir.

Una autora que ens ha transmès la seva passió i compromís.

