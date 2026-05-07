Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 7 de mayo de 2026

Calitja

Jaume Fuster

Documenta

21 €

Novel·la històrica i d’intriga a un poblet de vora la mar.

Calitja confirma en tot la promesa que l’autor ens va fer amb Mirant el silenci. Ja d’entrada, la veu narrativa del protagonista sembla absolutament coherent amb el personatge i les circumstàncies de la seva història. I, de bell nou, ha sabut conjugar una tragèdia familiar en dos actes generacionals, amb el document social i fins i tot històric.

Portada Calitja / .

Visions de la Palestina

M. Costa i Llobera

Lleonard Muntaner

22 €

Com s’afirma en la introducció d’aquest volum, Visions de la Palestina. Notes d’un pelegrinatge (1908) és, a més de la darrera producció original de Miquel Costa i Llobera, «una fita en l’experimentació formal i en el quefer poètic del líric pollencí: el millor Costa s’hi manifesta en les imatges i la bellesa dels versicles, i en el ritme que no és el de sempre, però que és un vibrant ritme poètic».

Visions de la Palestina / .

Retrats

Josep Maria Castellet

Edicions 62

24,90 €

El centenario de su nacimiento (el 15 de diciembre) es un buen momento para detenerse en una faceta menos conocida del editor y crítico barcelonés, la de escritor memorialístico. Este volumen recoge todos los retratos que escribió entre 1988 y 2012 (Mercè Rodoreda, Pier Paolo Pasolini, Octavio Paz, Montserrat Roig...), así como un texto nuevo firmado por Jordi Amat como homenaje.

Crónica de una cocina

Tanizaki Junichiro

Satori Ediciones

23 €

En Crónica de una cocina, su última novela, inédita hasta ahora en castellano, el maestro Tanizaki Junichiro regresa a la casa de Las hermanas Makioka para ofrecernos de nuevo un (auto)retrato colectivo pero, esta vez, del servicio doméstico. Sus recuerdos, sus manías, sus enredos, sus vidas se entrelazan en una narración que celebra la belleza y la calidez de lo cotidiano.

Lo inexplicable

Clara Sánchez

Planeta

20,90 €

La escritora y académica de la RAE Clara Sánchez regresa a las librerías españolas con Lo Inexplicable, una novela inquietante en la que combina suspense psicológico y realismo sobrenatural para construir una historia adictiva sobre la reencarnación que hará que el lector se pregunte si eso que parece imposible realmente puede ser normal, y viceversa.

Constelucinación

Louise Bentkowski

Demipage

17 €

En Constelucinación, Louise Bentkowski despliega un tejido de historias que hilan pasado, presente y futuro. A partir de una investigación sobre su apellido, descubierto como una simple etiqueta geográfica impuesta a sus antepasados nómadas tras su sedentarización forzosa en un valle polaco, la autora indaga literariamente en la identidad, la memoria y las genealogías posibles.

Yesteryear

Caro Claire Burke

AdN

21,95 €

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En Yesteryear, una de las novelas más esperadas del año en EEUU, Caro Claire Burke cuenta la historia de Natalie Heller Mills, influencer tradwife que un día se despierta en lo que parece ser 1855. Por su mente pasan distintas opciones: ¿está en un reality show? ¿Ha viajado en el tiempo? ¿Está Dios poniéndola a prueba? Pero, al intentar huir, entiende que el peligro es real.