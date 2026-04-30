Bellver en abril
Una rosa, un llibre... És abril
Un mes ple de literatura i música, ple de centenaris
La tradició de Sant Jordi converteix abril en un mes especialment literari. Tot i que la paraula llegida és el centre d’aquest text farem menció, també, a dues efemèrides musicals. La literatura i la música ens porten a recordar, sobretot, centenaris.
El dia 12 d’abril es compliren 100 anys de la mort de Clotilde Cerdà i Bosch (coneguda com a Esmeralda Cervantes), compositora i concertista d’arpa. Una dona molt compromesa socialment, de manera especial amb l’educació de les dones. Per conèixer-la millor proposam llegir Els viatges de Clotilde (Isabel Segura, 2012).
El 17 d’abril, Montserrat Torrent i Serra complí 100 anys. Eterna organista. Sobre ella la recomanació de llegir Montserrat Torrent. La dama de l’orgue (Albert Torrens, 2020)
Sonja Akesson, escriptora i poeta sueca nascuda el 19 d’abril de 1926, fou coneguda també en el món del feminisme i la desigualtat. D’ella podem llegir Vivo en Suecia, antologia poética, on escriu sobre la vida quotidiana, les persones i la realitat.
De la premi Pulitzer del 1961, Nelle Harper Lee, se celebraren, el passat 28 d’abril, els cent anys del seu naixement. Matar a un rossinyol quasi es pot considerar la seva única novel·la. L’argument contra el racisme i en defensa de la igualtat, són temes ben presents avui en dia. Tot i que l’autora havia dit que no donaria a conèixer cap altra obra seva, el 2015 es va publicar Ves i aposta un sentinella.
A més d’actriu, Lisa Howard (Dorothy Jean Guggenheim) nascuda el 24 d’abril de 1926, va destacar com a periodista en els anys 60 del segle passat. Les seves entrevistes i documentals, entre altres, a Nikita Kruschov, Eleanor Roosevelt y Fidel Castro són un referent. També va escriure la novel·la: On Stage, Miss Douglas (1960).
El 30 d’abril de 1926, a São Tomé i Príncipe, va néixer Alda do Espírito Santo, política i poeta. Autora, també, de la lletra de l’himne nacional del seu país. La seva obra més emblemàtica: É nosso o solo sagrado da terra.
Els centenaris d’abril acaben amb dues escriptores dedicades, sobretot, a la literatura infantil. Éva Janikovszky, nascuda a Budapest el 23 d’abril de 1926, de qui esmentam dues obres seves: Si yo fuera mayor i Siempre me ocurre algo. I Beatriz Mendoza Sagarzazu, educadora i poeta veneçolana, nascuda el 5 d’abril de 1926, de la qual citam, també, dues obres: Tarea de vacaciones i Casi abecedario.
No podem deixar el mes d’abril sense al·ludir als 40 anys de la mort de Simone de Beauvoir, una de les grans pensadores del segle XX, essent un dels seus llibres, El segon sexe, un dels referents del moviment feminista i de la igualtat.
