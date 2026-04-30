Los libros con estilo escogidos por ‘Bellver en abril’, 30 de abril de 2026

El Destino y el Dharma

A. Enterría i A. Náyak

Olañeta

29€

Árati Náyak y Álvaro Enterría se conocieron y se casaron en la India, donde este último lleva viviendo más de 30 años. Este libro narra esta aventura real, apasionante, ejemplar y única en el marco de la ciudad sagrada de Benarés. Además constituye una vívida introducción a los aspectos menos conocidos de la vida cotidiana en la India (costumbres, rituales, la familia, el campo, la religión, la comida…).

El Destino y el Dharma A. Enterría i A. Náyak. Olañeta / .

Qui ha di males herbes!

J. Peters i M. Casbosch

Eixarcolant

20€

Aquest llibre es convertirà en el millor company de viatge per a les teves aventures de recol·lecció, sense importar l’edat que tinguis! Al camp, a la ciutat, en un parc o al jardí, quan el llegeixis descobriràs que vius tot l’any envoltat de bons aliments.Un llibre pensat per a tota la família, on a més trobareu moltes propostes per a gent que es vol iniciar en la descoberta de les Plantes Silvestres Comestibles.

Qui ha di males herbes! J. Peters i M. Casbosch. Eixarcolant / .

L’últim gegant

Jordi Portals

Ara Llibres

24€

Medía 18 metros , pesaba 14 toneladas y se paseaba por el actual Pallars Jussà (Lleida) hace 70 millones de años. El Abditosaurus kuehnei es el dinosaurio más grande hallado hasta la fecha en el dominio iberoamericano, pero la excavación de sus restos estuvo marcada por las vicisitudes. Casi 60 años que el director y guionista audiovisual Jordi Portals explica con la ayuda del paleontólogo Bernat Vila.

L’últim gegant Jordi Portals. Ara Llibres / .

Inmaculada

Marta García Carbonell, Esther

López Barceló y Maria Palau Galdón

Libros del KO.

22,90 €

El 19 de septiembre de 1983, una chica de 14 años murió al precipitarse desde el tercer piso de un reformatorio de San Fernando de Henares vinculado al Patronato de Protección a la Mujer. Marta García Carbonell, Esther López Barceló y María Palau Galdón se propusieron dignificar en este libro la memoria de Inmaculada Valderrama, que así se llamaba la protagonista de aquella tragedia.

Inmaculada Marta García Carbonell, Esther López Barceló y Maria Palau Galdón. Libros del KO. / .

Anuncios

Camila Cañeque

La Uña Rota

19,90€

Entre los archivos personales de Camila Cañeque, fallecida el 14 de febrero de 2024, apareció una novela inédita: Anuncios. Escrita en paralelo al proceso de creación de La última frase, ‒que reflexiona sobre el final de las cosas y se ha convertido en una de las sorpresas literarias de los últimos años‒, es un hallazgo que amplía el universo de una autora que hizo de la ausencia y la inacción una forma de arte.

Anuncios. Camila Cañeque. La Uña Rota / .

La liebre y yo / Llebretó

Chloe Dalton

Libros del Asteroide / Edicions del Periscopi.

21,95 €

En febrero de 2021, Chloe Dalton pasaba el confinamiento en la campiña inglesa cuando se encontró una liebre recién nacida y decidió llevársela a casa para liberarla en cuanto creciera. Tras varios tanteos y tropiezos, logró sacarla adelante. En La liebre y yo, Dalton cuenta la asombrosa relación que entabla con el animal y cómo esa experiencia transforma profundamente su mirada del mundo que la rodea.

La liebre y yo / Llebretó Chloe Dalton Libros del Asteroide / Edicions del Periscopi. / .

El préstamo

Rebecca Makkai

Navona Editorial

23 €

Noticias relacionadas

Llega a las librerías españolas El préstamo, la primera novela de Rebecca Makkai. Los protagonistas son Lucy Hull, una joven bibliotecaria infantil, e Ian Drake, un niño de 10 años que se convierte en su lector favorito. El problema al que se enfrenta Lucy es que el niño necesita su complicidad para esconder los libros de su madre, que le censura las lecturas y le lleva a terapia de reconversión.

El préstamo Rebecca Makkai Navona Editorial / .