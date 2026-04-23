Passeig de ronda
Textos que canten
Avui, Dia del Llibre, Sant Jordi, ens endinsarem en la relació entre literatura i música, des de fa segles una de les aliances més fèrtils de la creació artística. No es tracta només d’adaptar una història, sinó de transformar-la, d’oferir-li una nova vida a través del so, del temps i de l’emoció compartida amb el públic.
L’òpera n’és, probablement, l’exemple més evident. Don Giovanni de Mozart beu directament del mite literari de Don Joan. Amb llibret de Lorenzo Da Ponte, Mozart no només adapta el personatge, sinó que el converteix en una figura d’una complexitat musical i dramàtica extraordinària.
Un cas similar és Carmen de Bizet, inspirada en la novel·la de Prosper Mérimée. Aquí, la música amplifica el caràcter lliure i indomable de la protagonista, fins al punt que la versió operística ha eclipsat, per a molts, el relat original.
També La Traviata de Verdi, basada en La dama de les camèlies d’Alexandre Dumas fill, exemplifica aquesta simbiosi. Verdi converteix un drama íntim en una experiència colpidora, on cada frase musical sembla aprofundir en la psicologia dels personatges.
Aquests serien uns exemples dels molts que podem trobar omplint escenaris d’arreu del món. Però aquesta relació no s’esgota en el gènere operístic. La dansa també ha trobat en la literatura un estímul constant. Pensem en els Romeo i Julieta de basats en Shakespeare.
Igualment, els lieder alemanys, amb noms com Schubert, posen música a textos de grans poetes com Goethe, demostrant que la unió entre paraula i música pot ser també íntima, gairebé domèstica.
La música no il·lustra simplement la literatura: la reinterpreta, la qüestiona i, sovint, la supera en capacitat d’emoció immediata. És un diàleg viu, canviant, que continua oferint noves lectures de textos antics i noves formes d’expressió.
Perquè tant la literatura com la música comparteixen un mateix objectiu: explicar-nos, fer-nos sentir i ajudar-nos a entendre una mica millor el món que ens envolta. I quan caminen juntes, aquest objectiu esdevé encara més intens.
Bona diada. Llegiu i escoltau música!
