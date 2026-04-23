Los libros con estilo escogidos por ‘Bellver en abril’, 23 de abril de 2026
Gaudir del ser
Esteve Humet
Abadia de Montserrat
19 €
Durant la pandèmia i el confinament, un grup de persones que es trobava regularment per fer meditació, van acordar que meditarien tots el mateix dia i a la mateixa hora, però cadascú a casa seva. Esteve Humet, que feia breus introduccions a les meditacions, les feia igualment a través de WhatsApp i són les que s’han transcrit en aquest llibre.
Cultura oberta, Cultura desperta
Manel Garcia Gargallo
Documenta
17 €
Una invitació a mirar el present amb ulls d’historiador. Al llarg d’una dècada de col·laboracions en la secció Campus Obert Manuel García Gargallo ha dibuixat un mosaic de la història recent de Mallorca a partir de petites peces que, juntes, revelen una panoràmica rica i diversa. Els articles recorren espais, personatges i episodis que formen part de la memòria col·lectiva.
El Tarrés
Raimon Portell Rifà
Columna
21,90 €
Más allá de su función práctica, las masías son también testigos históricos, depositarias de tradiciones, recuerdos y secretos. Una de esas casas, El Tarrés del título, es el eje de esta novela, hogar de cuatro generaciones de una poderosa familia catalana durante el convulso siglo XX. A través de varias voces, se reconstruye su devenir, marcado por el poder, la culpa y la lucha por la dignidad.
Un libro
Fabrice Gaignault
Muñeca Infinita
12,90 €
Este pequeño libro, finalista de los premios Femina y Renaudot, narra ese momento en el que el destino de un hombre pende de un hilo. La historia de un condenado a muerte que decide leer y despierta esa humanidad que recuerda, que nombra, que resiste. Una experiencia lectora tan intensa y singular que, tal y como la cuenta Fabrice Gaignault, es inolvidable y se lee casi como una novela.
Dames i senyors de les lletres catalanes
Leia Nomen Martín
Base
18 €
Jacint Verdaguer, Mercè Rodoreda, Josep Pla, Montserrat Roig, Sergi Pàmies... y así hasta 25 escritores se pasean por las páginas de esta aproximación a la literatura catalana más humana que académica. Ágil y a la vez rigurosa, no solo se detiene en la faceta profesional de los autores a través de su obra, también en la personal, con sus manías, contradicciones y pasiones, lo que aporta profundidad.
Hija única
Carlota Visier
Temas de Hoy
19,90 €
Hija única, de Carlota Visier, es una novela luminosa sobre la niñez y la memoria de la infancia en los años noventa. Es también una carta de amor a las madres de esa década y a las hijas que crecieron entre piscinas de bolas, videoclubs y profecías familiares, y una historia que conecta con una generación entera y y transforma la infancia compartida entre madre e hija en una experiencia de lectura única.
Ese viaje que es vivir
Agustín Presmanes Losada
Autoedición
10,39 €
A través de seis relatos unidos por los hilos de la memoria, la pérdida, la amistad, la familia y la búsqueda de sentido, Agustín Presmanes Losada construye un conmovedor mosaico de vivencias cotidianas que vuelve extraordinarias con su prosa. Ese viaje que es vivir es una invitación a recordar que todos transitamos la misma ruta y en ella la luz encuentra siempre una rendija por la que colarse.
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