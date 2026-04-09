Nombres que enamoren
Claudi Alsina i Català, savi i generós, ens va deixar el 16 de novembre
El dimarts 24 de març, es va presentar el llibre Memòries d’un enamorat de les matemàtiques de Claudi Alsina i Català (Barcelona, 1952 -2025), una persona sàvia i generosa que ens va deixar el passat 16 de novembre. La presentació d’aquestes memòries, publicades per Editorial Base, es va emmarcar en l’acte d’homenatge que se li va dedicar en el Paranimf de la Universitat de Barcelona, amb una nombrosa assistència de persones dels àmbits de la matemàtica universitària, l’educació matemàtica i l’administració pública. En el mateix acte es va presentar la Fundació Alsina Burgués per conservar el llegat de Alsina, el testimoni del qual es fa present en les pàgines d’aquestes memòries que s’estenen des de la seva infantesa –nasqué l’any 1952– fins al 23 de desembre de 2024, en què va rebre el reconeixement de la Creu de Sant Jordi.
En el llibre, Alsina mostra la seva gran capacitat comunicadora: explica amb precisió, és amè i directe, troba sempre l’adjectiu encertat i el terme just. Evoca els seus records amb honestedat, oferint al lector la seva visió personal, amb la intensitat de l’experiència viscuda i el valor de les seves conviccions.
Capítol a capítol, va resseguint la seva vida. Evoca els seus orígens familiars i els primers anys, sempre amb el barri de Gràcia al fons. En tot el llibre hi afloren nombroses expressions d’estimació cap a la seva família.
Ens explica la seva formació en Matemàtiques, l’activitat investigadora, l’estada a la Universitat de Massachusetts i la col·laboració amb matemàtics de prestigi internacional. Ens parla de la docència en l’Escola d’Arquitectura de la UPC, de la seva labor en la catalogació de les antigues unitats de mesura catalanes i del seu profund interès per la geometria de Gaudí i pel temple de la Sagrada Família.
Dedica un capítol a l’educació matemàtica, al seu esforç per millorar-ne l’ensenyament, al seu impuls a la formació dels docents i la seva contribució a crear i enfortir les associacions de professorat. Un dels capítols més encantadors del llibre recull els seus recursos comunicatius: creativitat en estat pur i una gran vocació divulgadora. Va fer més de 1.000 conferències i va ser autor de prop de 70 llibres i més de 400 articles.
Les memòries de Alsina també donen testimoni de la seva experiència en el camp de la gestió universitària, de la seva implicació en la creació de la Universitat Oberta de Catalunya i de la seva tasca en l’organització de les PAU.
És un llibre ple del coneixement de Alsina, impregnat de la seva saviesa i del seu compromís amb Catalunya. Està escrit amb el cor i el cap, amb sentit comú, sentit de l’humor i sentit de la ironia. Els aforismes amb què acaba els capítols en són un bon reflex i revelen l’estil més genuí de l’autor.
Alsina solia cloure les conferències amb un lema que bé pot tancar també aquesta ressenya: «La matemàtica rigorosa es fa amb la ment; la matemàtica formosa s’ensenya amb el cor».
