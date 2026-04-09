Passeig de ronda
Música informada
Un programa de mà, en un concert, és la primera porta d’entrada a la sessió, una invitació a escoltar amb més consciència.
Ara s’estila posar-los en format de codi QR, és una opció vàlida, tot i que m’agrada més el paper; pot semblar un anacronisme, però no ho és. El paper té pes, textura, presència, fins i rot diria que té una eròtica pròpia: podem subratllar l’escrit, el podem fer servir de punt de llibre, el podem guardar en una carpeta i retrobar-nos amb ell anys després. Cap pantalla no pot competir amb aquesta intimitat silenciosa.
Els textos que acompanyen la música no són un simple complement; són una eina de comprensió i, sobretot, de gaudi. Orienten, suggereixen, expliquen, ajuden en definitiva a escoltar la música d’una altra manera. Amplien i milloren l’experiència musical.
M’agrada entendre el programa de mà com una peça més del concert i que pot ajudar al seu èxit. Perquè la música comença abans de la primera nota i continua després del darrer acord. I, en aquest trajecte, el programa de mà -ben escrit, ben pensat- encara té molt a dir.
En aquest sentit, cal destacar la cura i la qualitat dels programes de mà de Studium Aureum. Hi ha en els seus textos una voluntat clara de comunicar amb rigor, però també amb sensibilitat. No es limiten a oferir dades o context històric: construeixen un relat que acompanya l’oient, que el prepara i el convida a escoltar amb una altra mirada. I si es tracta d’una obra cantada, s’hi inclouen els textos traduïts, si és el cas. Enhorabona i gràcies.
