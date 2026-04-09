Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 9 de abril de 2026

Prevenir el contagi

Miquel A. Casasnovas

IME

10 euros

El jurista i historiador maonès Antoni Ramis i Ramis (1771-1840) fou una de les moltes persones que van quedar impressionades per la pesta de Mallorca de 1820. Aquest fet i el posterior brot de febre groga a Menorca que delmà els quarantenaris i el personal del Llatzeret de Maó, el van moure a cridar l’atenció als molts menorquins que vivien despreocupats per les epidèmies.

Portada del llibre 'Prevenir el contagi' Miquel A. Casasnovas / .

Fetge inclós

Miquel Mas Fiol

Adia

14 euros

Fetge inclòs: En una illa abocada a la nostàlgia d’un passat turístic gloriós, un metge i un matancer que es dediquen a vendre fetges pel mercat negre trobaran una oportunitat d’or quan raptin al Subjecte Trenta-Tres, un vagabund capaç de regenerar el seu fetge ràpidament. A partir d’aquí, tots dos posaran en marxa un macabre i sanguinari negoci: el «turisme sanitari».

Portada del llibre 'Fetge inclós' Miquel Mas Fiol / .

Prometeu de mil maneres

Carles Rebassa

Univers

24,90 €

El autor mallorquín, ganador en 2018 del Premi Carles Riba de poesía con Sons bruts, se alzó en marzo con el Sant Jordi, otro de los grandes galardones en lengua catalana, con esta historia que combina reflexión social y relaciones humanas complejas. Prometeu, un camarero veinteañero que trabaja en Palma, ciudad al borde del colapso, ve trastocar su vida cuando una noche conoce a Carles.

Garlanda

Maria Rovira

Blackie Books

19,90 €

A través de este libro descubrimos que los lugares que más habitamos son sobre los que menos pensamos. Lucy Worsley soluciona este problema y nos lleva por el dormitorio, el cuarto de baño, el salón y la cocina, describe los factores que contribuyeron al desarrollo de cada uno de esos cuartos, repasa su historia arquitectónica y se centra en lo que la gente hacía realmente allí.

La mejor edad

Luis García Montero

Tusquets Editores

21,90 €

El regreso a la novela de Luis García Montero lo protagonizan un presidiario que ha rehecho su vida y el juez que lo condenó a la cárcel en 1975, que se reencuentran varios años después. Un acercamiento inicial motivado por el remordimiento que da paso a una conversación prolongada y a una peculiar complicidad. Una historia de viejas heridas y segundas oportunidades.

Si las paredes hablaran

Lucy Worsley

Capitán Swing

25 €

¿Por qué yo no hablo la lengua de mi madre? Con esa pregunta, realizada desde la memoria enraizada en el silencio, Socorro Venegas construye en Leche de silencio una revolución atravesada por la dignidad de una vida en los márgenes, la revaloración de las lenguas originarias, el diálogo colectivo del duelo, la infancia como territorio trágico y el misterio de las maternidades.

Leche de silencio

Socorro Venegas

Páginas de Espuma

19 €

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El debut literario de la monologuista y guionista barcelonesa, Oye Sherman en los escenarios, es este libro inclasificable -como ella- que reúne recuerdos infantiles, etimologías catalanas, escenas domésticas... Las páginas son como guirnaldas (garlandas, en catalán) de las que cuelgan risas, lágrimas y, sobre todo, sentimientos, desde el dolor por la muerte del padre hasta el vértigo de los 30.