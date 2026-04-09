Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 9 de abril de 2026
Prevenir el contagi
Miquel A. Casasnovas
IME
10 euros
El jurista i historiador maonès Antoni Ramis i Ramis (1771-1840) fou una de les moltes persones que van quedar impressionades per la pesta de Mallorca de 1820. Aquest fet i el posterior brot de febre groga a Menorca que delmà els quarantenaris i el personal del Llatzeret de Maó, el van moure a cridar l’atenció als molts menorquins que vivien despreocupats per les epidèmies.
Fetge inclós
Miquel Mas Fiol
Adia
14 euros
Fetge inclòs: En una illa abocada a la nostàlgia d’un passat turístic gloriós, un metge i un matancer que es dediquen a vendre fetges pel mercat negre trobaran una oportunitat d’or quan raptin al Subjecte Trenta-Tres, un vagabund capaç de regenerar el seu fetge ràpidament. A partir d’aquí, tots dos posaran en marxa un macabre i sanguinari negoci: el «turisme sanitari».
Prometeu de mil maneres
Carles Rebassa
Univers
24,90 €
El autor mallorquín, ganador en 2018 del Premi Carles Riba de poesía con Sons bruts, se alzó en marzo con el Sant Jordi, otro de los grandes galardones en lengua catalana, con esta historia que combina reflexión social y relaciones humanas complejas. Prometeu, un camarero veinteañero que trabaja en Palma, ciudad al borde del colapso, ve trastocar su vida cuando una noche conoce a Carles.
Garlanda
Maria Rovira
Blackie Books
19,90 €
A través de este libro descubrimos que los lugares que más habitamos son sobre los que menos pensamos. Lucy Worsley soluciona este problema y nos lleva por el dormitorio, el cuarto de baño, el salón y la cocina, describe los factores que contribuyeron al desarrollo de cada uno de esos cuartos, repasa su historia arquitectónica y se centra en lo que la gente hacía realmente allí.
La mejor edad
Luis García Montero
Tusquets Editores
21,90 €
El regreso a la novela de Luis García Montero lo protagonizan un presidiario que ha rehecho su vida y el juez que lo condenó a la cárcel en 1975, que se reencuentran varios años después. Un acercamiento inicial motivado por el remordimiento que da paso a una conversación prolongada y a una peculiar complicidad. Una historia de viejas heridas y segundas oportunidades.
Si las paredes hablaran
Lucy Worsley
Capitán Swing
25 €
¿Por qué yo no hablo la lengua de mi madre? Con esa pregunta, realizada desde la memoria enraizada en el silencio, Socorro Venegas construye en Leche de silencio una revolución atravesada por la dignidad de una vida en los márgenes, la revaloración de las lenguas originarias, el diálogo colectivo del duelo, la infancia como territorio trágico y el misterio de las maternidades.
Leche de silencio
Socorro Venegas
Páginas de Espuma
19 €
El debut literario de la monologuista y guionista barcelonesa, Oye Sherman en los escenarios, es este libro inclasificable -como ella- que reúne recuerdos infantiles, etimologías catalanas, escenas domésticas... Las páginas son como guirnaldas (garlandas, en catalán) de las que cuelgan risas, lágrimas y, sobre todo, sentimientos, desde el dolor por la muerte del padre hasta el vértigo de los 30.
- Un camarero fijo discontinuo de Calvià demanda a su empresa por despido improcedente al no llamarle al inicio de temporada
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Condenado un banco por decir que una clienta era morosa aunque no debía nada
- Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
- El teniente coronel de Artillería Santiago Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
- Deniegan la paternidad de dos gemelos nacidos en Palma
- Can Frasquet inicia los trabajos para devolver a la fachada del histórico establecimiento de Palma su aspecto original
- Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar