Un bon acomiadament
Aquesta darrera obra de Julian Barnes, gran part autobiogràfica, és considerada el seu comiat literari
Departure(s) és el títol del darrer llibre de Julian Barnes (Leicester, 1946), que s’ha publicat just quan acaba de fer 80 anys i amb el qual s’acomiada dels seus lectors «espero que hàgiu gaudit de la nostra relació al llarg dels anys, jo, certament, ho he fet...». Aquesta darrera obra de Barnes és considerada el seu comiat literari i suposo que d’aquí ve la seva traducció al català, Comiats, encara que la traducció del títol anglès és partença, que vol dir partir, marxar quan un ja s’ha acomiadat.
A la darrera part del llibre deixa enrere amics i coneguts que ja són morts, deixa enrere també la plenitud intel·lectual i la seva salut, la malaltia que se li va diagnosticar fa uns anys, la qual també explica, no li permet fer gaires plans de futur. En aquesta darrera part, Barnes podria haver caigut en un sentimentalisme fàcil perquè és el relat de tot allò que deixa, del que ja no pot fer i de totes aquelles persones que foren i que ja no hi són, però gràcies a la seva gran habilitat narrativa i al seu toc d’humor britànic aconsegueix que el lector entengui perfectament el seu exercici de gratitud sincera que té envers la vida tal com és «em sembla que sempre he procurat estar content del que tinc».
El llibre consta de cinc parts, no és una novel·la, més aviat és una història dins d’una història. Una gran part de la qual és autobiogràfica. Ens parla de la trajectòria de la seva vida i de la malaltia que pateix actualment «incurable, però manejable» tal com li digué el metge i que és una realitat que es deixa sentir al llarg de tot el relat, de com les experiències viscudes es tornen anècdotes i després ja són records. Tot això mentre ens explica una història que no se sap ben bé si és fictícia o no ho és, la història d’amor, la qual va prometre no explicar mai, de Jean i Stephen, mentre tots tres eren amics i estudiants a Oxford; de com aquesta història s’acaba i de com quaranta anys més tard ell torna a ajuntar-los... per finalment tornar a viure la repetició de la separació i de com el Jack Russell de Jean, anomenat Jimmy, acaba vivint amb ell.
«... i aquest serà definitivament el meu darrer llibre, la meva partença oficial, la meva conversa final amb vosaltres, lectors».
- Un camarero fijo discontinuo de Calvià demanda a su empresa por despido improcedente al no llamarle al inicio de temporada
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Condenado un banco por decir que una clienta era morosa aunque no debía nada
- Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
- El teniente coronel de Artillería Santiago Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
- Deniegan la paternidad de dos gemelos nacidos en Palma
- Can Frasquet inicia los trabajos para devolver a la fachada del histórico establecimiento de Palma su aspecto original
- Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar