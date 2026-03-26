Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 26 de marzo de 2026

Per a saber d’amor

Gaspar Jaén

Adia

30 euros

El llibre Per a saber d’amor de Gaspar Jaén i Urban és un volum que atresora la poesia de tota una vida. El volum arreplega tota la producció del poeta valencià, que formen un corpus d’onze llibres, des de l’any 1974 a 2012 en un sol volum de la col·lecció Ossos d’Or. També compta amb un extens estudi introductori a càrrec del professor i crític literari Pere Ballart.

Per a saber d’amor, Gaspar Jaén / .

Viaje Transcendental

Swuami Jnanananda

Olañeta

20 euros

El Venerable Swami Jnanananda Giri, nacido en Suiza, fue un buscador incansable de la verdad espiritual que, inspirado por las enseñanzas de grandes maestros, dejó atrás el mundo occidental para abrazar la vida de renuncia en India, donde encontró su verdadero hogar. Discípulo de Swami Atmananda Giri, dedicó más de cinco décadas a la práctica y enseñanza del Kriya Yoga.

Viaje Transcendental, Swuami Jnanananda / .

Les models de la Belle Époque

Berta Jardí

Univers

18,90 €

Emilie Flöge, diseñadora de modas vienesa, e Isabel Llorach, figura de la burguesía barcelonesa y mecenas, rompieron esquemas en unos años marcados por la Exposición Universal de París de 1900, que ambas visitaron. No consta que llegaran a conocerse, pero, a través de los retratos que les dedicaron Gustav Klimt y Ramón Casas, la autora de La bibliotecària del front cruza ahora sus historias.

La memoria es un animal esquivo

María del Mar Ramón

AdN

20,95 €

Desde pequeño, Juan Francisco se ha sentido fuera de lugar en su familia. A raíz de la muerte de su madre, se irá fraguando la necesidad de huir de su pueblo y crearse una nueva identidad. Una urgencia de la que nacerá su éxodo: primero a Bogotá y luego a Madrid. María del Mar Ramón teje imágenes en torno a un hombre que se creyó la historia que se contó de sí mismo y la gente que lo amó.

Despiece

Vicente Ferrer

Dos bigotes

18,95 €

Despiece es una inmersión en la memoria de Vicente, un hombre que fue violado durante años por su profesor de Educación Física cuando era un niño. El agresor fue condenado a casi 200 años de cárcel por delitos de violencia sexual contra otros alumnos del centro. Entre ellos no estaba él: Vicente tardó más de dos décadas en compartir su experiencia, y el delito había prescrito.

No la dejes sola

Desirée de Fez

Blackie Books

22 €

Desirée de Fez, una de las principales expertas europeas en cine y literatura fantástica y de género, debuta en la narrativa con No la dejes sola, una sorprendente novela cuyos derechos internacionales se vendieron en una intensa subasta en la pasada Feria de Fráncfort. Se publicará este otoño en Estados Unidos y Reino Unido de la mano del histórico sello Putnam.

Tregua, que no paz

Una treva que no és pau

Miriam Toews

Sexto Piso / Les Hores

19,90 €

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¿Por qué escribes? Una pregunta que para Miriam Toews significa tropezar con su historia familiar: el duelo que siguió al suicidio de su hermana, la culpa, el silencio y la impotencia. Lo que empieza como una pregunta sobre la escritura se desdobla en otras cuestiones más radicales: ¿qué hace que la vida sea tan irresistible e insoportable? ¿Cómo se sobrevive sin perder el humor, la ternura, la alegría?