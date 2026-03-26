Una devoción que perdura

Cuando yo era pequeño, el Santo Cristo de la Sangre se hacía esperar durante la procesión del Jueves Santo. Abrigo puesto. No pasaba frío porque mi madre me lo advertía, no así los turistas en sandalias y mangas de camisa. Su presencia nos vestía de emoción, tras los pasos de la traición de Judas, y la oración en el huerto. Cadenas y penitentes, peladillas. El pelo es de verdad, me decían, un siniestro balanceo, quiero portarlo a pulso yo algún día. Ahora aparece en un libro, gracias a Felio José Bauzá Martorell (Palma, 1972), jurista, catedrático de universidad de Derecho Administrativo y abogado.

Al autor, educado en la Compañía de Jesús, su condición de miembro de la Prohomonia del Sant Crist de la Sang le ha llevado a indagar la historia de una imagen venerada durante 500 años en Mallorca, desde una aproximación no tanto histórica ni cultural, sino desde la espiritualidad cristiana, tratando de subrayar el amplio sentido que evoca la crucifixión del Señor.

«Sant Crist de La Sang». 500 años de devoción en Mallorca, Felio José Bauzá / .

Por las páginas de este libro y de la mano de su autor, se inicia un recorrido de fe y devoción a la Imagen del Santo Cristo de la Sangre, que nace en el siglo XV y llega hasta nuestros días de manera muy intensa. Es evidencia de esta devoción el peregrinaje constante en los alrededores del Hospital General de fieles que veneran la Imagen y le llevan cirios, en señal de ruego o agradecimiento, gente de todas las edades que se recoge en la Capilla de la Anunciación para orar y honrar a Dios a través de una Imagen que desde sus orígenes ha estado vinculada a la historia de Mallorca y a la procesión del Jueves Santo.

En sus páginas se recorren el concepto de beneficencia, un estudio del Hospital General y de la iglesia de la Anunciación, el papel de la sangre en el culto, la figura de otros cristos crucificados, ilustraciones y documentación diversa (inventarios y expedientes). En cuanto a la bibliografía, destaquemos las aportaciones que hicieron en su día Antoni Gili Ferrer y Gabriel Llompart. No olvidemos la labor de restauración de la imagen tras el fatídico suceso de 2002, cuando apareció destrozada.

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Es por ello que, como indica el autor, «en tiempos de crisis de fe, de crisis de vocaciones y hasta de crisis de espiritualidad y de religiosidad, el Santo Cristo de la Sangre es un ejemplo de que la llama sigue encendida o, dicho en términos bíblicos, que la zarza permanece ardiente». Traspasemos, pues, el umbral del Hospital General, crucemos su patio y abramos la puerta de su iglesia para sumergirnos en la fe y entrar en la historia de esta devoción.