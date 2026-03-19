Recuperar una mirada
Gabriel Comas Roca torna al paisatge cultural
El pintor postimpressionista Gabriel Comas Roca (1892-1978) ha estat rescatat de l’oblit gràcies a la pacient i exhaustiva recerca de l’investigador i professor d’història santjordier Bartomeu Carrió Trujillano, que ha dedicat anys a reconstruir la trajectòria vital i artística d’aquest creador discret però profundament arrelat al paisatge del pla de Sant Jordi.
Carrió sintetitza així el sentit del seu treball: «No he desitjat res més que deixar constància d’una existència, per senzilla que fos. D’una vida el record de la qual s’anava esvaint. I, això sí, de restituir la dignitat d’una persona. Una altra passa més per a la valoració del paisatge cultural i del patrimoni artístic que suposa la seva obra».
L’objectiu s’ha assolit amb escreix i amb el rigor que hauria d’acompanyar tota investigació històrica. L’estudi es fonamenta en una notable diversitat de fonts i en una feina especialment laboriosa: la catalogació d’una part significativa de l’obra de Comas, avui dispersa i majoritàriament en mans de particulars.
A més de les il·lustracions incloses en la publicació, el volum ofereix un extens apèndix visual consultable mitjançant un codi QR. En aquest afegit, l’autor reuneix prop d’un centenar d’imatges –dibuixos, natures mortes, retrats de veïns i, sobretot, paisatges de l’entorn santjordier: s’Aranjassa, sa Casa Blanca, Son Ferriol o el mateix pla–, així com el catàleg complet de l’exposició celebrada a la Fundació Barceló de Palma amb motiu del centenari del pintor el 1992. També s’hi inclouen documents d’època, com el cartell de l’homenatge que Sant Jordi li dedicà el 1980, retalls de premsa o la reproducció dels ormejos de treball de l’artista, acompanyats d’anotacions que feia a les seves agendes o fins i tot damunt bitllets de transport reutilitzats.
La investigació s’ha nodrit de nombroses entrevistes, d’una extensa consulta hemerogràfica i de la revisió d’arxius no només de Mallorca, sinó també de Barcelona, Madrid, Guadalajara o Salamanca. El resultat és una reconstrucció documentada i minuciosa d’una trajectòria artística que fins ara havia quedat en gran part diluïda en la memòria local.
Amb tot, Carrió entén el seu estudi com un punt de partida més que no pas com una conclusió definitiva. «No pretenc que aquest treball sigui definitiu pel que fa a Comas. En història res no ho és. Encara hi ha molt per investigar i per comprendre del seu art», afirma.
La recuperació de la figura de Comas no només restitueix la memòria d’un pintor, sinó que contribueix també a reivindicar el valor cultural i patrimonial d’un paisatge i d’una comunitat que trobaren en la seva pintura una forma de permanència.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores
- El Govern fija que los comedores escolares incluyan al menos un 10% de producto local y un 10% de ecológico
- Palma presenta el proyecto ganador del Metropolitan: se abrirá a la calle con un porche público y tendrá una altura de seis plantas
- Una hermana del oficial de notaría acusado de estafa: “Él nos dijo que la finca de Esporles estaba hipotecada, vivimos allí desde hace 70 años”
- PP y Vox eliminarán las ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular en Baleares
- Decathlon abre su sexta tienda en Mallorca: primer espacio Pop Up en Magaluf
- Cuánto cuesta vivir en el nuevo barrio de moda en Palma: alquileres de hasta 4.000 € y un proceso de selección para acceder a una vivienda