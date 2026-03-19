Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 19 de marzo de 2026

Llengües vives

AA. VV.

Lleonard Muntaner

22 euros

El volum Llengües vives agrupa vint-i-sis veus literàries indígenes de cinc països del sud i el centre d’Abya Yala -com el poble guna anomena el continent americà-. Aquest volum és un testimoni de la resiliència de llengües que, a pesar de segles d’opressió i amenaça d’extinció, continuen somiant, cantant, sembrant i forjant la identitat dels pobles aborígens.

Llengües vives, AA. VV. / .

Perduda

Cristina Xifra

Balèria

15 euros

És l’obra guanyadora del premi de Teatre Joan Guasp Vila de Consell 2020. És una obra intimista, intensa, exòtica que suggereix fins a on pot arribar el drama humà, i el dolor, i les imposicions genètiques i de la història personal de cadascú. Una meravella que fa pensar força. Llicenciada en Ciències Físiques per la UB i especialitzada en Sistemes Informàtics.

Perduda, Cristina Xifra / .

Passarem

Jordi Martí-Rueda

Tigre de Paper

17,50 €

El autor de Brigadistes vuelve a echar la vista atrás, esta vez a los años 30, para explorar un momento clave del siglo XX -el auge del fascismo- a través de biografías marcadas por la guerra, el exilio y la resistencia, como la de Margarita Zimbal, hija de nazis y que luchó como miliciana en España, y Salaria Kea, enfermera negra que apoyó a la Segunda República enrolada en el Batallón Abraham Lincoln.

Mátame psicosis

Lola Miquel

Temporal Casa Editora

13 €

Mátame psicosis es la primera obra de la poeta catalana Lola Miquel en traducirse al castellano. En un mundo desbordado, una voz recorre este paraje a través de nueve transformaciones. Un ejercicio poético que le concede la palabra a un mosaico de identidades y pensamientos fragmentados donde el discurso se expande y cuestiona la construcción de la propia identidad.

Gorda sinvergüenza

Aida González Rossi

Debate

12,90 €

Gorda sinvergüenza explora la sensación de estar delante de gente y no poder ser una misma y el descubrimiento de que algunos espacios en los que creías que podías serlo, como el virtual, estaban siendo cómplices. Aida González Rossi defiende que habitar el propio cuerpo de manera radical es la única respuesta, así como el camino para llegar ser una misma donde no se debe.

Elena Garro: secuelas del patriarcado

Patricia Rosas Lopátegui

Editorial Espinas

21,95 €

Elena Garro padeció la opresión del patriarcado en sus diferentes vertientes, lo que se refleja en la infinidad de obras que no pudo concluir.

Este volumen recoge 14 textos inéditos escritos entre México, España y Francia a lo largo del siglo XX, y rescata la primera versión de uno de los cuentos publicados más emblemáticos de la escritora mexicana, cuya vigencia es apabullante.

El geni que volia llançar un bou al mar des d’un helicòpter

Varios autores

Saldonar

18 €

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El título puede sacarnos una sonrisa, pero está incompleto: falta «i altres contes antiespecistes», añadido imprescindible para entender este volumen colectivo. Nueve relatos en los que Andreu Gomila, Jordi Nopca, Lluís Freixes, Alba Serrano Giménez, Noelia Karanezi, Laia Beltran, Marta Tafalla, Xantal Rodríguez y Borja Duñó abren un debate ético al cuestionar la forma en que tratamos a los animales.