Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 12 de marzo de 2026

Memorias de un Aristo(a)crata

Carlos Zayas/ Javier Mato

Disset

20 €

Un socialista decebut. Empresonat dues vegades per Franco, Zayas va promoure sempre el socialisme democràtic. Va col·laborar amb Tierno Galván, a qui admirava, però a la vegada entenia que no era un líder prou carismàtic. Per aquest motiu, l’autor de les memòries va acabar donant suport a Felipe González com a nou líder del PSOE, per després projectar-lo a Europa.

La dona d’espart

Juan Manuel Navarro

Documenta

18 €

La dona d’espart és un poemari d’alta intensitat humana que neix d’una doble experiència amb el càncer: primer, com a fill que acompanya la malaltia llarga i agònica de la seva mare; després, com a metge que es converteix en pacient i afronta el diagnòstic en primera persona. Des d’aquesta doble mirada - familiar i la del cirurgià- l’autor explora el trànsit entre la vida i la mort.

Digues que m’estimes encara que sigui mentida

Montserrat Roig

Edicions

62. 21 €

Si Montserrat Roig aún viviera, estaría a punto de cumplir 80 años, el 13 de junio. Pero un cáncer de mama se la llevó en 1991. La legión de lectores a los que dejó huérfanos y aquellos que la han ido descubriendo en las últimos años tienen ahora la oportunidad de volver a verla entre las novedades gracias a la reedición de este libro que concibió durante la enfermedad y que es una invitación a entrar en su universo literario.

Dolor exquisito

Sophie Calle

Ediciones Comisura

29 €

En Dolor exquisito, Sophie Calle combina texto, foto y archivo personal para construir un libro que disecciona el duelo amoroso con una precisión casi clínica. En el relato la repetición es fundamental: durante 99 días, la artista reescribe su historia, la somete a cambios y la confronta con los relatos del dolor de otras personas. 288 páginas a color divididas en dos partes: Antes del dolor y Después del dolor.

Cuaderno de faros

Jazmina Barrera

Libros del Zorro Rojo

19,90 €

Cuaderno de faros es una colección de viajes, lecturas, recuerdos y obsesiones de su autora, Jazmina Barrera, alrededor de esas arquitecturas que orientan y resisten el paso del tiempo. Con una escritura envolvente, Barrera convierte cada faro en un punto de anclaje emocional y emprende un recorrido por faros del mundo para reflexionar sobre la identidad, la pérdida y la construcción de la memoria.

Las cinco heridas

Kirstin Valdez Quade

Nórdica Editorial

26,95 €

Es Semana Santa en el pueblo de Las Penas, Nuevo México, y Amadeo Padilla, un desempleado de 33 años, ha sido elegido para representar a Jesús en la procesión del Viernes Santo. A pocas semanas de dar a luz, la valiente Angel ha huido de casa de su madre, dando un giro inesperado a su vida. Las cinco heridas abarca el primer año del bebé, mientras convergen cinco generaciones de los Padilla.

Joi

Ángela Segovia

La uÑa RoTa

19 €

Con una prosa de rara intensidad, Ángela Segovia, ‒voz esencial de la poesía contemporánea en castellano‒ se estrena en la novela con Joi, una fábula oscura sobre la hospitalidad, la violencia y la fragilidad de lo que aún no ha sido domesticado, la historia de aquello que el mundo no sabe acoger sin destruir. Un esperado debut sobre la inocencia y la fragilidad, con toda la fuerza de su lenguaje.