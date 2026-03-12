ALTRES LLETRES
Equinocci de primavera, teatre i poesia
Març arriba acompanyat d’algunes efemèrides en el món literari femení
Març, arriba la primavera, i se celebren el Dia Mundial de la Poesia (21 de març), el Dia Internacional del Teatre (27) i el Dia Internacional de la Dona (8). En el món literari femení, ens acompanyen alguns commemoracions.
Començam amb una de les grans referents de la literatura de la segona meitat del segle XX, Marguerite Duras, la primera dona de l’Acadèmia Francesa. Ens va deixar el 3 de març de 1996. Les seves restes, juntament amb altres grans intel·lectuals, descansen en el cementiri de Montparnasse. Per citar algunes de les seves obres, L’amant, Premi Goncourt el 1984; La vida tranquil·la, y Moderato Cantabile, de la qual es va fer una versió cinematogràfica que va ser Palma d’Or del Festival de Cannes del 1960.
Per als interessats en la cultura clàssica, mencionar a Dolors Condom i Gratacós, nascuda el 4 de març de 1926. Va dedicar la seva vida a la docència i a la investigació del món clàssic. L’any 2010 publicà el recull d’articles Aula Magna. Antologia de textos y estudios literarios. Va morir el 5 de març de 2016.
El 8 de març se celebren els 100 anys del naixement de Josefina Rodríguez Álvarez, coneguda com a Josefina Aldecoa. Clau en el món educatiu i literari del segle XX. Seguidora de la Institución Libre de Enseñanza, va promoure un ensenyament humanista i laic. El 1960 va publicar la seva primera obra, El arte del niño. Retirada uns anys de les lletres, als 80 va publicar Los niños de la guerra i als 90 es va editar una trilogia autobiogràfica: Historia de una maestra (1990), Mujeres de negro (1994) i La fuerza del destino (1997). La seva darrera publicació en vida va ser Hermanas (2008). Va morir el 16 de març del 2011.
Geraldine Weiss va néixer 16 de març del 1926 a San Francisco. Reconeguda editora, va escriure algunes obres relacionades amb la seva vida professional. Destacam, amb Janet Lowe, Los dividendos no mienten: encontrar valor en acciones de primera clase, un llibre de referència.
Cilzanira Edith Etchenique, va nèixer a Buenos Aires el 26 de març de 1926. Integrant de la generación del 60, va escriure sobretot en clau autobiogràfica. Alguna de les seves obres: Persona (1979) y La casa de las tres E (publicada el 2024, quasi 20 anys després de la seva mort).
Acabam març amb Maria Beneyto i Cuñat, que va morir a València el 14 de març del 2011. Compartim d’ella Ratlles a l’aire (1956) i Bressoleig a l’insomni de la ira (2003).
