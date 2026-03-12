Una aventura americana
Una història concreta inserida en un marc social i històric sobre el tema universal de les migracions
A El noi de Castellgalí es narra l’aventura d’un emigrant a Amèrica que com tants altres varen sortir de la seva terra per la necessitat de refer la seva vida obligats per motius econòmics. L’autor, Josep Cuello, biòleg i escriptor, té publicats llibres de molts diversos estils: novel·la, assaig, didàctica de biologia, divulgació científica, cuina o poesia. En aquesta obra, ha transformat en novel·la la informació que va deixar escrita el protagonista, citat amb el nom fictici de Faustí Roviralta, més de 20 quilos de documents escrits: dietaris, extractes de comptes bancaris, comptabilitat de les empreses i correspondència durant una vida viscuda entre Argentina, bàsicament, i Catalunya.
Ens podem sentir identificats amb la història narrada des del principi perquè la causa de l’emigració a Amèrica és deguda a la crisi vinatera provocada per la fil·loxera que va des destruir pràcticament la totalitat de vinyes de la comarca catalana del Bages, entre elles, la hisenda familiar. Fet que va afectar igualment a Mallorca, l’emigració a terres americanes és ben coneguda entre nosaltres. La història transcorre tot al llarg del segle XX en que els seus importants esdeveniments són un rerefons constant que preocupa i molt al protagonista els quals segueix des de la seva talaia argentina per la correspondència amb amics de l’altra banda de l’oceà: Primera i Segona Guerra Mundial, República espanyola, Guerra Civil, franquisme, postguerra i represa econòmica i social.
S’ha de destacar la narrativa, com a una pintura puntillista, en que junt als grans esdeveniments citats tenim una descripció de la vida quotidiana lligada al seu ofici de comerciant en pells d’animals, treball amb el que va aconseguir una fortuna al passar d’empleat a propietari. Es descriuen les relacions amb els amics, les activitats com a mecenes cultural, la vida social i les relacions amb la família pròpia i la que va deixar enrere. Com va passar d’immigrant a personatge influent.
Sobrevola tot el llibre un tel de nostàlgia per la terra que va haver de deixar que es manifesta en la correspondència amb la família i els seus amics i coneguts als que requereix tota classe de detalls sobre la situació familiar, social, política o econòmica del poble que va deixar.. Es manifesta la situació típica dels emigrants que sempre tenen una vida dividida i compartida mentalment entre la terra que varen deixar i la terra que els va acollir.
Una història concreta inserida en un marc social i històric sobre el tema universal de les migracions que ha afectat a pràcticament totes les regions del món. Seria interessant la seva traducció a altres idiomes perquè molts s poden sentir identificats amb el protagonista.
