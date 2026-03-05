Passes de museu
XXVII
«Fes que aparega allò que, sense tu, mai no es veuria»
Na Xesca Cabot Clar és una persona atenta, sàvia i activa. D’aquelles que s’ho paga tenir a prop per rebre les seves esquitxades, o per quedar-ne ben xop. Avui me fa arribar un llibre: Cavall, atleta, ocell (2024), de Manuel Baixauli Mateu. Ella ja hi ha passat i jo em permet -abans de llegir-lo- una passejada pel llapis de la seva lectura. Se m’ocorr que és com escoltar una peça de música, escrita per un compositor o compositora però que necessita d’algú que l’interpreti. «Cavall, atleta, ocell, en la interpretació de na Xesca». M’agrada. Pel mig, un tros de paper amb malles blaves, peixos aquarel·lats i una cita: Un film mai no és realment bo si la càmera no és un ull al cap d’un poeta. Orson Welles. A la pàgina 86, una altra de Robert Bresson: Fes que aparega allò que, sense tu, mai no es veuria. Potser aquesta seria una breu i magnífica definició de l’art.
El museu d’avui és un exemple de com la mirada sensible envers el paisatge pot esdevenir catalitzador de les arts. Instal·lat en el que fou convent de Sant Domingo, fou inaugurat l’any 1975 amb un fons que provenia essencialment -i encara- del Certamen Internacional de les Arts Plàstiques, hereu d’altres iniciatives l’origen de les quals hem de cercar en l’atracció que les terres pollencines exerciren sobre talents com els de Santiago Rusiñol i Prats, Joaquim Mir i Trinxet, Hermen Anglada Camarassa, Tito Cittadini, etcètera. No és estrany que la serra del Cavall Bernat o el castell del Rei siguin alguns dels motius més interpretats en aquestes parets.
L’heterogènia col·lecció del Museu de Pollença s’enriqueix amb una sala de prehistòria intrínsecament lligada al paisatge; una sala d’art gòtic amb una sereníssima marededéu tardoromànica de la Cel·la Vella de Ternelles, la qual degué arribar amb els primers repobladors; i altres sales com la del Mandala o la d’Atilio Boveri que ens deixà joies com l’oli del molí de l’estret de Ternelles.
Davall l’escala senyorial del museu i em top, al darrer replà, amb l’Ullet de bou (1987) de Joan March Torrandell. És una pintura immensa, colorista, que contrasta amb la petitesa de l’ocellet real i el seu discretíssim matís verdós que m’espera en una de les pasteres de la plaça, sota una mata. Llavors pens que les Variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach no serien el mateix sense els enregistraments de Glenn Gould.
