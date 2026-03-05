Paratges i afectes (i poesia)
Un recull que oscil·la entre el record i l’enyorança
Rafel Bordoy i Pomar és un d’aquests escriptors que va fent, aliè a l’enrenou de la societat literària però autor no obstant d’una obra prou original i consolidada. En són una bona mostra la trentena de títols que ha publicat i que comprenen gèneres tan diversos com la poesia, la narrativa, la biografia, la història contemporània o la traducció, tot això sense oblidar la seva faceta com a editor al front de la col·lecció Mixtàlia, que edita el Consell de Mallorca.
Margalidà d’adopció i convenciment, a la darreria de 2025 va presentar el que ara com ara és el seu darrer llibre de poemes, Paratges i afectes, un recull que oscil·la entre el record i l’enyorança –i la reivindicació, val a dir-ho– d’alguns dels elements patrimonials que han configurat el seu paisatge vital a la vila de Santa Margalida. En un breu i encertat pròleg, el professor, poeta i amic Pere Rosselló Bover n’ha dit el següent, d’aquests versos: «Els teus poemes són bells i elegants. Saps dir les coses d’una manera clara i entenedora i a la vegada bella». No hi puc estar més d’acord, amb aquestes afirmacions. Bordoy és un d’aquests poetes que escriu tal com raja, és a dir, tal com el seu cor i un acurat estil li dicten els mots amb què ha bastit tot un homenatge al que considera el seu poble de bon de veres, aquell que l’ha acollit i li ha donat aixopluc humà i literari. Vegem-ne un petit exemple en aquests versos que dedica a l’Escola Vella de la vila: A l’edifici solemne / queda sols un vell silenci / de veus que donaven vida / a unes pedres venerables.
Tanmateix el recull no és un plany per un passat més o menys llunyà, tot i que està amarat del sentiment de nostàlgia i irrecuperabilitat d’un temps que és prou conscient que no tornarà. Un altre dels trets de la poesia d’en Rafel és la humanització del paisatge, vist sempre des de la perspectiva de la tendresa i la proximitat dels seus protagonistes: Van i vénen infants, bellugadissos, / veus i colors que encenen el redol. / Quiets, l’estol de jubilats, estàtics, / tranquils i conformats, esperen l’hora / de monòtona i lenta retirada, / preludi ja del pas definitiu. Quant a l’estil, podríem afirmar que Bordoy bascula entre la sòbria elegància dels poetes de l’Escola Mallorquina i els aires de llibertat inherents a la poesia més moderna o contemporània. Aquests quatre versos, corresponents al poema Molí d’en Cifre, en serien al meu parer una bona síntesi: Sobre el domàs vellutat / que al ponent el sol escampa, / veig retallar-se l’estampa / d’un vell gegant mutilat.
Un altre dels encerts del recull són les fotografies que acompanyen tots i cadascun dels poemes que el conformen, totes en blanc i negre i amb una pàtina d’antiguitat que constitueixen el complement idoni al bon i humil quefer poètic de Rafel Bordoy i Pomar, un ver i tenaç treballador de la paraula.
