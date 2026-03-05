La novel·la del món mariner medieval a Palma
Un llibre que ens endinsa en el dia a dia de la ciutat i dels viatges en vaixell
Vaig anar a la presentació, a Palma, de la novel·la històrica de títol Daniel Can, obra de Mónica Expósito Carrasco ara publicada per Edicions Xandri a la col·lecció Sifrut que dirigeix Miquel Segura, on tenen cabuda llibres que mostren la recepció dels jueus a Mallorca. Dic ara, perquè llegim la novel·la en una segona vida, després d’una primera autoedició en la versió original en castellà, que ha traduït Jaume Boada.
I em va interessar molt llegir-la, més encara després d’anar a la presentació, i d’esbrinar, en realitat, si l’autoria no és compartida. En la presentació de l’obra acompanyava l’autora Antonio Ortega, medievalista i professor de llatí a qui aprecii bé com a professor que va ser en els meus estudis a la Uned i com a gran coneixedor del món mariner medieval. Ell ha aportat a la novel·la tota la documentació, precisa i fidedigna, amb què Mónica Expósito Carrasco ha fet viure, a la Palma marinera del moment i mar endins, al mercader genovès Daniel Can, personatge real establert a Ciutat. Són reals els homes de què els documents de l’època fan testimoni; són creació les dones que els fan viure, estimar, relacionar-se, tenir fills, enamorar-se... gaudir o patir.
Fantàstic resum de la situació del Regne de Mallorca i els seus governants i com afectà la vida mercantil, amb la guerra contra els genovesos
La novel·la està dividida en tres parts en què tres dones duen el fil conductor: la jove Aina, germana del gran amic jueu, una nina a què Daniel Can veu créixer i patir; la cunyada de Daniel, la italiana Francesca; i finalment la seva dona i el seu fill Jordi. El fill, com tots els homes, documentat per la història que ja sabem qui i com ens l’ha contada; les dones, totes invencions, que acompanyen el transcurs d’una vida marinera i mercantil, el negoci de què depenia Mallorca al segle XIII, i d’una manera de viure la Ciutat de Mallorques amb els plànols del moment, recorrent-la. Perquè, ja dic, la novel·la és fidedigna a la realitat, recreant una vida que ens permet endinsar-nos en la quotidianitat de la ciutat i dels viatges en vaixell, però on també acompanyam l’evolució històrica del moment. Un resum fantàstic de la situació del Regne de Mallorca i els seus governants i com afectà la vida mercantil, amb la guerra contra els genovesos, de què en Daniel Can era part, malgrat establert a l’illa.
És una novel·la, aquesta, ben conduïda, amb què hi ha amor, estima, amistat i patiment; que es llegeix amb fluïdesa, i que conta bé com era la vida en la ciutat medieval; si tant voleu, una mica massa didàctica en les explicacions històriques.
El millor és com el discurs, que es separa per capítols però no per veus, alterna el pensament de Daniel Can, la narració dels fets, les explicacions històriques amb l’escriptura paral·lela que n’està fent, Can, de la seva vida. Ell, assegut al seu escriptori, amb els seus fantasmes, escrivint i mirant de trobar sentit a tot allò viscut.
