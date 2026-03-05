Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 5 de marzo de 2026

El llibre blau

Stratis Mirivilis

QuidProQuo

21 euros

El llibre blau és un recull de catorze narracions carregades de poesia, intensitat i agror, on el sarcasme i la ironia ens ajuden a superar el mal regust que ens deixa la tragèdia. La realitat d’algunes històries, amb la seva cruesa i implacabilitat, ve contraposada pel simbolisme i el romanticisme d’altres, com una fugida. Són vivències sentides, escrites amb una ploma segura i mestra.

El llibre blau, Stratis Mirivilis / .

No puc volar com abans

Ricard Coll

Documenta

15 euros

Un antic aviador, cansat d’aven­tures viscudes en cels llunyans, decideix refugiar-se a Vicdessos, un petit poble del sud de França, envoltat de boscos i muntanyes, lluny del soroll i de les urgències urbanes. Amb la seva dona, assaboreix una vida tranquil·la feta de converses pausades, partides d’escacs i esmorzars sense pressa, al costat de personatges singulars.

No puc volar com abans, Ricard Coll / .

Jo això ja no ho veuré

Jordi Masó

Males Herbes

19,90€

Tras ganar el Premi Llibreter con la novela Xacona (2023), el músico y escritor de Granollers regresa al relato con nueve cuentos sobre una sociedad cada vez más individualista, hostil e incluso amoral. Un libro donde juega con los tipos de narración -el guion de un documental sobre cómo apadrinar jubilados, las reseñas de una web dedicada a los prostíbulos del futuro- y exprime su gran sentido del humor.

Al 2040

Jorie Graham

Anagrama

17,90 €

En los poemas de Al 2040, Jorie Graham hace a la vez de historiadora, cartógrafa y profeta, y nos muestra múltiples futuros potenciales, que abarcan desde vistas aéreas de costas remodeladas hasta primeros planos de un gusano excavando en la tierra. Todo con la banda sonora de sirenas entre los escombros, contemplando la pérdida de las especies que los habitaron.

Muere, papá

Greta García

Tránsito Editorial

23,95 €

Greta García, autora de la novela Solo quería bailar, vuelve a las librerías con un libro ilustrado por su padre, el artista José Toro, en el que se adentra en las tinieblas de la familia. Escrito desde la ironía y el pensamiento en espiral, Muere, papá convierte la convivencia entre una hija y su padre recluido en casa en un campo de batalla emocional lleno de humor negro, ternura y lucidez.

Vista del abismo

Tomás González

Alfaguara

19,90 €

El abanico de personajes de los relatos que componen Vista del abismo, sobrecogedores y contundentes, pero también irónicos y cargados de humor, es una buena muestra de la infinidad de matices que Tomás González logra retratar cuando se asoma al abismo de la existencia, en donde la naturaleza, con sus destellos de gozo y sus pesares, es tan enrevesada como la vida.

Passeig de Gràcia. Història d’una família

Roger Bastida

Comanegra

23,90 €

Que el título no engañe al lector. En realidad, esta novela galardonada con el Premi Santa Eulàlia recoge las vicisitudes de tres familias a lo largo de más de 200 años: una noble, una burguesa y una obrera. También rememora con rigurosidad los procesos urbanos, sociales y económicos que han dado forma al célebre eje barcelonés. No en vano el autor es asesor de series como La templanza, Ena y Sira.