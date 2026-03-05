Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 5 de marzo de 2026
El llibre blau
Stratis Mirivilis
QuidProQuo
21 euros
El llibre blau és un recull de catorze narracions carregades de poesia, intensitat i agror, on el sarcasme i la ironia ens ajuden a superar el mal regust que ens deixa la tragèdia. La realitat d’algunes històries, amb la seva cruesa i implacabilitat, ve contraposada pel simbolisme i el romanticisme d’altres, com una fugida. Són vivències sentides, escrites amb una ploma segura i mestra.
No puc volar com abans
Ricard Coll
Documenta
15 euros
Un antic aviador, cansat d’aventures viscudes en cels llunyans, decideix refugiar-se a Vicdessos, un petit poble del sud de França, envoltat de boscos i muntanyes, lluny del soroll i de les urgències urbanes. Amb la seva dona, assaboreix una vida tranquil·la feta de converses pausades, partides d’escacs i esmorzars sense pressa, al costat de personatges singulars.
Jo això ja no ho veuré
Jordi Masó
Males Herbes
19,90€
Tras ganar el Premi Llibreter con la novela Xacona (2023), el músico y escritor de Granollers regresa al relato con nueve cuentos sobre una sociedad cada vez más individualista, hostil e incluso amoral. Un libro donde juega con los tipos de narración -el guion de un documental sobre cómo apadrinar jubilados, las reseñas de una web dedicada a los prostíbulos del futuro- y exprime su gran sentido del humor.
Al 2040
Jorie Graham
Anagrama
17,90 €
En los poemas de Al 2040, Jorie Graham hace a la vez de historiadora, cartógrafa y profeta, y nos muestra múltiples futuros potenciales, que abarcan desde vistas aéreas de costas remodeladas hasta primeros planos de un gusano excavando en la tierra. Todo con la banda sonora de sirenas entre los escombros, contemplando la pérdida de las especies que los habitaron.
Muere, papá
Greta García
Tránsito Editorial
23,95 €
Greta García, autora de la novela Solo quería bailar, vuelve a las librerías con un libro ilustrado por su padre, el artista José Toro, en el que se adentra en las tinieblas de la familia. Escrito desde la ironía y el pensamiento en espiral, Muere, papá convierte la convivencia entre una hija y su padre recluido en casa en un campo de batalla emocional lleno de humor negro, ternura y lucidez.
Vista del abismo
Tomás González
Alfaguara
19,90 €
El abanico de personajes de los relatos que componen Vista del abismo, sobrecogedores y contundentes, pero también irónicos y cargados de humor, es una buena muestra de la infinidad de matices que Tomás González logra retratar cuando se asoma al abismo de la existencia, en donde la naturaleza, con sus destellos de gozo y sus pesares, es tan enrevesada como la vida.
Passeig de Gràcia. Història d’una família
Roger Bastida
Comanegra
23,90 €
Que el título no engañe al lector. En realidad, esta novela galardonada con el Premi Santa Eulàlia recoge las vicisitudes de tres familias a lo largo de más de 200 años: una noble, una burguesa y una obrera. También rememora con rigurosidad los procesos urbanos, sociales y económicos que han dado forma al célebre eje barcelonés. No en vano el autor es asesor de series como La templanza, Ena y Sira.
