Passeig de ronda

Wagnerians

Alguns mebres del Cercle Wagnerià

Alguns mebres del Cercle Wagnerià / C.W.

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

La setmana passada va ser notícia la primera inclusió d’un Wagner escenificat a la temporada d’òpera de Teatre Principal de Palma. I hem de remarcar aquests dos termes:

{"anchor-link":true}

ja que fa desenes d’anys a l’Auditòrium vàrem poder veure i escoltar funcions wagnerianes de gran nivell i per altra banda, fa uns anys el Teatre Principal va programar, de manera semi escenificada, un resum de

{"anchor-link":true}

del mestre alemany.

Aquesta notícia ha estat contemplada com a bona des de Catalunya, lloc molt wagnerià i que compta amb un Club Wagner amb més de tres-cents socis. Precisament d’aquest associació es desplaçaren a Mallorca alguns membres per assistir a la funció palmesana de Der fliegende holländer del divendres 20. Aquest grup, tot i no ser gaire nombrós, es va afegir al format per alguns aficionats illencs del Cercle Wagnerià, que lidera Santiago Pérez i que té, a hores d’ara una quarantena de membres. Des d’aquí vull fer una crida perquè visiteu el perfil web del Cercle i, si us convencen les propostes, també vos anim a què us hi apunteu. Clicau aquest enllaç i comproveu-ho vosaltres mateixos: https://www.cerclewagneria.cat

