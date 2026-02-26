Plagueta de notes (MLII)
Vaig de corcoll
FRENESIA ACORRALADA PER UN MUNTEGUER DE PARAULES QUE FAN EL QÜEC PER RAONS I DESRAONS MÚLTIPLES, PERÒ QUE L’ENERGIA ATÒMICA DEL POETA PONS ALORDA AL LLIBRE DE POEMES EL CORC RESSUSCITA PERQUÈ CONTIN, BELIN, REMUGUIN, XISCLIN, XIUXIUEGIN, REFILIN, PERBOQUIN, RENEGUIN, FLASTOMIN, ORGASMIN, CONSOLIN, EMBALSAMIN I SIDERALITZIN EL CUC DE L’ORELLA I SOBRETOT FACIN CAPTREMAR LES LECTORES ACTIVES I SENSE CAP VERGONYA NI PENEDIMENT CONEGUT.
El cronista duu l’energia desbocada dels llenguatges que Jaume C. Pons Alorda ha amollat sense fre ni filtres, sense equalitzar ni samplejar, amb unes cordes vocals amarades d’excessos que tenen un fotimer de tons mai sentits al llibre El corc (LaBreu Edicions). I per mor d’això ha envestit aquestes notes de lectura amb un començament que vol ser un homenatge a J. V. Foix i aquells poemes de Gertrudis que començaven amb una tracalada d’alegres, llargues i enrevessades majúscules.
Un poeta és una veu. La veu de Pons Alorda en aquest llibre és iconoclasta, excèntrica, monumental, cridanera, íntima, salvatge, rebel, plena de textures, reverberant, indòmita, irreductible, cavorcantera, indisciplinada, rosegadora, indomable, atroç, imprudent, xoni, profanadora, sexualitzada, urgent, acollidora, sacsejadora, molt rítmica, insubornable, sense decòrum, indecent, flastomadora, verguera, egòlatra, escandalosa, ingènua, polifònica, combativa, sintètica, homenatjadora, densa, alarmant, cuqui, apocalíptica, rum-rumera, nítida, febrosa, rapera, rostollal, insaciable, musiquera, redemptora, generosa, polisèmica, trencadora, entravessada de plecs i replecs, invasora, còsmica, pagesa, sideral, tocada de desmesia, estratosfèrica, quotidiana, carnal, crítica, festera i alguns qualificatius que em guard.
Si agafàs d’un en un cadascun d’aquests qualificatius podria eixamplar el camp semàntic del mot i tendríeu una matisació d’aquest llibre desbordant i sostingut tostemps per entusiasmes i puixances. Emperò crec que, si llegiu en veu alta fil per randa aquests adjectius, trobareu les matisacions d’unes veus que s’entreteixeixen, es cavalquen, s’interpel·len i ens interpel·len, ens provoquen, ens esbuquen i ens eixamplen les panoràmiques plenes de tòpics de les nostres visions (televisions i digitovisions de la nostra existència ordinària).
UN LLIBRE QUE FA SENTIGUERA, FA INTEL·LIGENTERA I FA SAVIERA.
Quan arribes al primer aiguavés amb un bona col·lecció d’epígrafs que ja et saluden amb simpatia (Pasolini, Formosa, Valéry, Xargay, Roubaud i Miquel), el poeta et dona una benvinguda feta de carícies, d’esperes i de lubrificacions per amollar-te cop en sec: «Llegir és copular / i escriure és clavar / enforcalls al cos / i telescopis a l’ànima. / Que comenci l’orgia».
Ja t’ha avisat. I pots sentir i escoltar com més entres al segon aiguavés que no va de verbes sinó d’un verb clar i fondo que diu veritats d’aquelles que fan mal contra els insensibles, contra els destructors de mons, contra els que no saben el valor, la força i el consol de les paraules.
I s’encara amb versos punxeguts i carregats de dinamita amb els estimadíssims enemics i els diu de tot i molt perquè són els que li donen coratge i l’encenen de veres: «per totes aquestes continuades raons / que em regalau constantment / perquè em mori de ganes / de donar-vos pel cul».
Com m’agrada quan devora una finestra trob una festa per a mestre Pessoa en què el paragramatitza quan aquest diu que el poeta és un fingidor que fins i tot fingeix el mal que canta i no té.
Quatre sonets que he llegit com si cantàs el neoparadís atroç en què els conys, la xona, els escrots, la vulva, el mamellam, el follar, els forats d’amor que exalten tanta força amb un sol clam, canten torres tan alçades com un cony molt ben nodrit, acostat a la cova que raja i mama solitud: tota aquesta endemesa em fa veure i creure que quan la rima és una mètrica, la poesia brolla com una festa de l’esperit que et pega un bon esclafit.
Com m’encanta quan Pons Alorda canta i conta (poesia és contar i cantar) els seus mestres! I quan llegia el poema dedicat a Màrius Sampere m’he emocionat perquè ha sabut fer amb el tema d’un obituari un bell tombeau que em recorda poetes tan diversos com Baudelaire (del qual beu molt bé) i Mallarmé (del qual agafà el coup de dés que abolirà l’atzar) i ens ofereix un cant fraternal i entendridor que mostra aquestes fondàries seves que no vol mostrar.
Aquí recordaré que Pons Alorda ha fet una traducció boníssima de Fulles d’herba (Edicions del 1984) de mestre Walt Whitman i que la seva veu ressona també en els versos d’El corc en aquests paisatges literaris evocatius amb amics fecundadors que embelleixen els carrers amb l’art del mot. Em calfreda el poema Alumnes, dedicat a Hilari de Cara, on també surten un enfiloll de superpoetes que són la sal de la Terra. Escoltau: «Estic molt content d’haver-vos ensenyat qui era en Walt Whitman, / i qui era en Joseph Campbell i qui era en William Wordsworth, / i qui eren en Willian Blake i en Fernando Pessoa i n’Ezra Pound i en Pier Paolo Pasolini, / i n’Ana Blandiana i n’Alda Merini i na Letitia Ilea i na Mina Loy i na Iris Murdoch, / i com escrivia la penya de la generació de la prodigiosa dècada dels setanta, / i tots i cadascun dels noms que han anat proliferant en aquestes pàgines i més encara, / i moltíssima gent que escriu en llengua catalana i és de puta mare i val molt la pena / encara que hi hagi un munt de gentussa / que no ho vulgui celebrar / que no ho vulgui reconèixer...».
Però el poeta que coneix el corc d’existir segrega esperances, sap que resistirem i que és imprescindible la solidaritat. «Cal continuar el combat» diu ben fort.
EN EL PRINCIPI FOU L’EMOCIÓ.
Quan el llibre s’acaba he començat a rellegir-lo. N’he subratllat versos, he posat comentaris amb llapis als marges, he llegit fort paraules com si fossin un prec. He sabut que quan el poeta sarcasmitza ho fa per despertar-nos, per deixondir-nos, per vivificar-nos. Escoltau aquesta veu tendral: «Contempla’m amb fervor i amb interès / llegeix-me i no em condemnis, per favor, / jo soc la claror encesa i t’esperava. / L’amor és percaçar-te i que tu em topis / mentre et cercava fent veure que no». Un llibre de paraula viva!
‘Post scriptum’
Demà, divendres dia 27, a les 19 hores a la tertúlia de poesia de la Llibreria La Lluna, Jaume C. Pons Alorda parlarà del seu llibre El corc.
Monogràfic sobre aquest, el vostre, cronista. Els dies 26, 27 i 28 de febrer hi ha un conjunt de ponències, taules rodones i espectacles sobre la meva obra. Avui s’inauguren a les 18 hores a la sala d’actes de l’edifici Sa Riera de Palma. Si en voleu tot el programa, entrau a www.mallorcaliteraria.cat.
Tots hi estau convidats!
