Los libros con estilo escogidos por Bellver en Abril, 26 de febrero de 2026

Els Turcs al Friül

Pier Paolo Pasolini

LLeonard Muntaner

15 euros

Els Turcs al Friül és una obra de teatre històric que presenta una Cjasarse (localitat on es varen refugiar els germans Pasolini amb la mare) que fusiona dos moments històrics diferents però semblants: el context de destrucció i control per part de l’ocupació alemanya durant la segona guerra mundial i la tèrbola situació de l’any 1499 poc després de la caiguda de Constantinoble.

Mallorca, otro tiempo

AA.VV.

Dolmen

25 euros

Este libro es fruto del esfuerzo colectivo del grupo «Fotos Antiguas de Mallorca (FAM)» y contiene más de 140 fotografías inéditas que contribuirán a engrosar el acervo cultural y fotográfico de la isla de Mallorca. FAM empezó como un blog en internet y después pasó a publicar en redes sociales. Cuenta con un fondo de más de 12.000 imágenes de diversas procedencias.

Desmemòria letal

Eric Hauck y Jordi Pujol Puente

Folch & Folch.

23 €

Sarajevo y Barcelona siempre estarán unidas por un nombre: Jordi Pujol Puente. El fotoperiodista murió el 17 de mayo de 1992 en la capital de Bosnia-Herzegovina mientras cubría el asedio de la ciudad. Más de tres décadas después, Eric Hauck, reportero de origen alemán con el que trabajó en aquellos días, reconstruye su experiencia en un libro a medio camino entre la crónica y el tributo, y con imágenes inéditas.

La atracción

Marion Fayolle

Nórdica Libros

18 €

En La atracción, Marion Fayolle, una de las dibujantes más famosas de Francia, explora las múltiples formas del amor a través de escenas poéticas y lúdicas. Una pareja reescribe su historia con la ayuda de un cartel de atardecer o de un videojuego. Una partida de coches de choque redefine de pronto su relación. Cada encuentro puede desembocar tanto en el desastre como en el asombro.

Ser muchas y una íntima desconocida

Laura S. González de Araújo

Dos bigotes.

19,95 €

Ser muchas y una íntima desconocida, de Laura S. González de Araújo, es un ensayo literario con poses de autoficción construido a partir de las voces de una mujer que decide revisar su intimidad impulsada por un doble proceso: un tratamiento de fertilidad y las sesiones con su psicoanalista. La docilidad de su parte inconsciente es la premisa de un viaje por las dependencias de sí misma.

Ladrón, espía y asesino

Yuri Buida

Automática Editorial

22 €

Ladrón, espía y asesino es una autobiografía atípica, una suerte de ficción basada en las experiencias del autor en su Kaliningrado natal, un texto que se acerca al lector como un relato imaginado. En él se narra la infancia en la época de posguerra, la juventud y la madurez del protagonista, Yuri Buida, cuya máxima satisfacción reside en leer todo lo que tiene a su alcance.

Tragaluz

Olga Serrano

Xordica editorial

15,95 €

Hana y Unai pasan sus vacaciones en un pueblo con la intención de dejar atrás la muerte de su vecina, a quien cuidaron en sus últimos días. Bajo esa calma aparente, empieza a despertar en Hana una angustia insoslayable. Tragaluz, la segunda novela de Olga Serrano, aborda la identidad, la obsesión, la lucha entre razón e instinto, la culpa, el aislamiento y el rechazo derivados de elegir un camino propio.