Geometria per a tothom
Llorenç Valverde defineix el volum com un llibre sobre matemàtiques
Mercè Llabrés / Arnau Mir
De Pèricles a la Lluna. Com la geometria va obrir les portes de l’univers, de Llorenç Valverde (Felanitx, 1953), proposa un recorregut tan ambiciós com suggeridor: rastrejar els orígens remots de l’exploració espacial moderna en problemes matemàtics formulats fa més de vint-i-cinc segles. El punt de partida no és un coet ni un telescopi, sinó una epidèmia declarada a Atenes al segle V a. C. i un mandat enigmàtic de l’oracle de Delos: duplicar el volum d’un altar cúbic dedicat a Apol·lo. A partir d’aquest desafiament impossible –el famós problema de la duplicació del cub– l’autor construeix un relat que connecta geometria, astronomia, filosofia i poder.
El llibre no és un tractat d’història ni un manual de matemàtiques en sentit estricte. Valverde el defineix, amb precisió, com un llibre sobre matemàtiques: una narració accessible que prescindeix de demostracions formals, però que no renuncia al rigor conceptual. Al llarg de les seves pàgines es mostra com l’obstinació per resoldre problemes sense solució —com duplicar el cub, quadrar el cercle o trisecar un angle utilitzant només regle i compàs— va generar eines intel·lectuals decisives per comprendre el moviment dels cossos celestes i, a la llarga, per fer possible la navegació espacial.
L’obra s’articula en tres grans blocs. El primer recorre el naixement de la geometria grega, des de Tales i Pitàgores fins a Euclides, i subratlla la importància de la demostració lògica en el context democràtic atenenc. El segon s’endinsa en l’astronomia antiga i medieval, des d’Egipte i Mesopotàmia fins a Copèrnic, Johannes Kepler i l’escola de Kerala, mostrant com l’acumulació de dades i models matemàtics va anar afinant la descripció del cosmos. El tercer aborda la irrupció dels mètodes infinitesimals, els indivisibles, i el conflicte entre la innovació científica i el dogma religiós, amb figures clau com Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton i Godofredo Leibniz.
Un dels eixos més suggeridors del llibre és la reivindicació de la recerca inútil. Valverde insisteix que molts avenços fonamentals van sorgir de problemes sense una aplicació pràctica immediata, i alerta contra l’utilitarisme que amenaça l’educació científica. La història que relata és, en aquest sentit, profundament contemporània: mostra com la perseverança intel·lectual, fins i tot quan fracassa en el seu objectiu original, pot transformar la nostra visió del món.
Escrit amb claredat, ironia ocasional i abundants referències culturals, De Pèricles a la Lluna convida el lector no especialista a descobrir que l’aventura espacial va començar molt abans de la cursa cap a la Lluna: va començar quan algú va decidir prendre’s seriosament un problema impossible.
