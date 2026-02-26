Un clàssic vigent
Una lliçó magistral de Maria Rosa Llabrés Ripoll, que comparteix el coneixement de manera natural i amb plaer
Per fer front a la nostra quotidianitat, tan política i social, com en el nostre entorn personal, recórrer als clàssics ens aporta llum i serenitat, relativitza els fets als quals hem d’enfrontar-nos i ens apropa a l’essència de l’ànima humana; per arribar a aquestes ensenyances necessitem l’ajut dels estudiosos, que conviuen amb els erudits amb normalitat i ens els fan arribar, analitzats i ordenats de manera temàtica, la qual cosa fa possible el nostre gaudi, sentim una profunda gratitud, quan ens endinsem en una saviesa difícil d’accedir pels nostres mitjans, saviesa imprescindible, per arribar a conclusions per trobar la serenitat i l’harmonia. Per tot això, ens sentim del tot privilegiats de poder accedir a aquesta lliçó magistral que rebem gràcies a la generositat de la professora Maria Rosa Llabrés Ripoll, que té unes qualitats didàctiques que la porten a compartir el coneixement de manera natural, tenim la sensació que amb un profund plaer i compromís, els seus llibres ens acompanyen en el temps, i tot sovint ens porten a compartir, a llegir en veu alta versos que ens ajuden a discernir el present.
Llabrés Ripoll ens presenta l’autor, les circumstàncies que va viure, va veure trontollar els seus privilegis de naixença, va conèixer, l’exili... va tornar a ocupar el seu lloc com a noble, això fa molt rica la seva experiència i universals les seves reflexions, a les darreres paraules de la introducció ens diu del seu treball «dut a terme a poc a poc al llarg d’anys», aquestes confessió ens porta al reconeixement més sincer, cap improvisació, màxima transcendència en cada pas fins arribar a fer possible la nostra lectura.
–Tot està trasbalsat
«Més poderosa és la llestesa que la inflexibilitat» (pàgina 39).
«S’ha perdut el respecte, insolència i desvergonyiment han vençut la justícia i ocupen tota la terra» (pàgina 40).
Els nostres són temps de moviments migratoris massius la injustícia es fa evident, impotència general davant les guerres i l’arrogància d’homes poderosos, convivim amb el dolor dels migrants:
«... els nobles van a l’exili i els de baixa condició governen la ciutat» (pàgina 45).
«Posa el peu sobre el poble capbuit, colpeja’l amb agut
fibló i subjecta’l amb un jou insuportable:
no trobaràs un poble tan amic dels amos
d’entre els humans que el sol contempla».
