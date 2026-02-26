Què és cultura
Allò normatiu no és natural
Una crítica a la mirada binària
A Occident, i especialment des del Renaixement, ens hem avesat a pensar el món en dicotomies. Cultura/natura, com si fossin contràries. Com si allò cultural no tingués res de natural i allò natural no estigués també afectat per allò cultural.
Aquesta mirada dual o binària ens ha servit per ordenar el món, sí, però també d’una manera reduccionista.
Per això solem dir que la cultura és l’art, les tradicions o la llengua. Però la cultura és molt més que això. I basta fixar-se en el llenguatge per adonar-se’n. Encara parlam de «tercer món», de «subdesenvolupats» o fins i tot de «salvatges». No és que allà no hi hagi cultura: és que no és la cultura capitalista neoliberal, i sí, hi ha una jerarquia intercultural, una jerarquia que s’imposa.
La cultura seria el conjunt de símbols, històries, imatges, sons, normes, estereotips, menjars, etc., que ens han anat construint no només com a persones, sinó com a societat. I també dins cada cultura hi ha jerarquies: durant molt de temps, per exemple, les persones homosexuals varen ser (i som) empeses a la invisibilitat (damnatio memoriae), com si no formessin part d’allò normal o natural (quan, en tot cas, el que no ho era, era allò normatiu).
La natura és dins els cossos, en allò que menjam, en els ullastres i els garrovers balears. Tot això fa tradició. Tot això fa cultura. Potser per això definir-la és tan difícil –com definir «l’art», que no és només passar fred–. La cultura és gairebé tot. I precisament per això es pot modelar. A vegades amb cura. A vegades no tant.
