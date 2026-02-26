Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Tejero23F BalearesViolación MenorDesalojo Cárcel PalmaVenta Vivienda No ResidentesSuicidio Residente MIRDespido Arrasate
instagramlinkedin

Què és cultura

Allò normatiu no és natural

Una crítica a la mirada binària

Un ametller florit

Un ametller florit / DM

Justí Soriano

Justí Soriano

A Occident, i especialment des del Renaixement, ens hem avesat a pensar el món en dicotomies. Cultura/natura, com si fossin contràries. Com si allò cultural no tingués res de natural i allò natural no estigués també afectat per allò cultural.

Aquesta mirada dual o binària ens ha servit per ordenar el món, sí, però també d’una manera reduccionista.

Per això solem dir que la cultura és l’art, les tradicions o la llengua. Però la cultura és molt més que això. I basta fixar-se en el llenguatge per adonar-se’n. Encara parlam de «tercer món», de «subdesenvolupats» o fins i tot de «salvatges». No és que allà no hi hagi cultura: és que no és la cultura capitalista neoliberal, i sí, hi ha una jerarquia intercultural, una jerarquia que s’imposa.

La cultura seria el conjunt de símbols, històries, imatges, sons, normes, estereotips, menjars, etc., que ens han anat construint no només com a persones, sinó com a societat. I també dins cada cultura hi ha jerarquies: durant molt de temps, per exemple, les persones homosexuals varen ser (i som) empeses a la invisibilitat (damnatio memoriae), com si no formessin part d’allò normal o natural (quan, en tot cas, el que no ho era, era allò normatiu).

Noticias relacionadas

La natura és dins els cossos, en allò que menjam, en els ullastres i els garrovers balears. Tot això fa tradició. Tot això fa cultura. Potser per això definir-la és tan difícil –com definir «l’art», que no és només passar fred–. La cultura és gairebé tot. I precisament per això es pot modelar. A vegades amb cura. A vegades no tant.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Cultura
  • Natura
  • Balears
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents