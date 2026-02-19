Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 19 de febrero de 2026

El cristianismo celta

Jean Markale

Olañeta

16 €

Empapado asobradamenrte del espíritu céltico, opuesto al espíritu romano, y situado en una línea de continuidad absoluta con las creencias antiguas de los celtas, el cristianismo céltico posee unas peculiaridades que sólo un investigador especializado como Jean Markale podía explicar. Markale analiza la emergencia de esa nueva religión en Bretaña, Irlanda y la isla de Bretaña.

¿Dónde está Pica?

Malén Balle

Balèria

10 €

A u ribera de l’estany, allà on comença el bosc, habita una colla formada per cinc amics, Coco, el cocodril, Pica, el gorrió, Flora, la tortuga, Tito, l’esquirol, i Lolo, l’aneguet. Junts viuen les seves aventures a les quals s’han d’enfrontar als problemes que els sorgeixen i, junts, van aprenent a distingir el que és bo del que és dolent i, per tant, van sent cada dia una mica més feliços i més bons amics .

Vint anys de silenci

Francesca Coll

Alrevés

20 €

A escasos meses del 25º aniversario del crimen de Helena Jubany -que ha vuelto a la actualidad con nuevas pesquisas-, el asesinato de la bibliotecaria en Sabadell inspira esta novela negra protagonizada por el detective Pirot. A punto de jubilarse en Bruselas, se mete de lleno en un antiguo caso procedente de Catalunya: la muerte violenta de una joven que fue lanzada desnuda a un patio interior.

Pueblo blanco azul

Azahara Palomeque

Cabaret Voltaire

21,95 €

En Pueblo blanco azul, Azahara Palomeque escucha las historias que guardan las casas y los olivares, y nos devuelve esas voces ausentes que hablan de amores desafiantes y viajes liberadores, de las lealtades y traiciones que rigen un pequeño mundo. Una novela en la que lo oral y lo poético se trenzan en un canto a las raíces, a los afectos y a los futuros que aún es posible imaginar.

Las huérfanas

Melba Escobar

Temas de Hoy

18,90 €

Las huérfanas es la tentativa de Melba Escobar de narrar lo que no suele decirse: el amor y el daño dentro de la familia; la fidelidad y la distancia frente a una madre inolvidable; la transmisión silenciosa del miedo, la fuerza y la fragilidad. Un retrato personal sobre lo que supone crecer con la sensación de ser de otro lugar y, al mismo tiempo, no pertenecer del todo a ninguno.

Mantis

Francisco Bescós

Reservoir Books

20,90 €

Francisco Bescós, Premio Tenerife Noir por La ronda, regresa a las librerías con Mantis, un thriller claustrofóbico ambientado en un gigantesco centro logístico a 100 kilómetros de Madrid cuya protagonista, Fina, a la que todos llaman Mantis, queda encerrada dentro en mitad de una violenta huelga que bloquea el edificio y lo aísla del exterior deberá luchar si quiere sobrevivir.

Per què la nit?

Joanjo Garcia

L’Agulla Daurada

19 €

Noticias relacionadas

¿Qué habría pasado si John F. Kennedy hubiese sobrevivido al atentado de Dallas y la fallecida hubiera sido Jackie? El escritor valenciano, autor de las premiadas Quan caminàrem la nit, El temps és mentida y Heidi, Lenin i altres amics, debuta ahora en el género de la ucronía con esta revisión -sin condescendencia- del sueño americano que aborda temas como las conspiraciones y la búsqueda de la verdad.