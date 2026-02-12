Vindicar la filosofia com a pràctica de vida
Escriu Xisca Homar: «Potser la filosofia no té altre quefer més urgent que aquest: incitar a tenir cura d’un mateix; si més no, per entendre’ns»
No és cap secret com em sent d’orgullosa del meu poble d’adopció. Avui que he triat parlar de la filosofia escrita, suara mateix, a Alaró, pens que entendreu el perquè de la tria: llegiu-la, a la filòsofa, i em deis.
Faig menció dels llibres publicats el 2017, el 2023 (tercera edició del 2024) i el darrer del passat setembre. Filosofia bona de llegir els dos darrers, filosofia com a narrativa breu i visual, el primer. L’autora és l’alaronera Xisca Homar, nascuda el 1985 –tanmateix, si no ho dic jo, ho trobareu a les solapes de tots tres llibres–. Que són, per ordre: Aigua d’alta mar, Filosofia salvatge i Filosofia en flames.
Homar escriu perquè és ben conscient que «la nostra manera de viure està tocada de mort», i, a més, té molt clar que «l’educació està en el punt de mira, genera debats i provoca tensions», per això més que mai és des de la filosofia des d’on planteja els temes més quotidians; la filosofia no és salvatge, és la vida la que ho sembla, i la filosofia és una de les millors eines per a tenir cura d’un mateix; si més no, per entendre’ns. Només des del coneixement podrem fer avançar el món. I l’educació, ens recorda com ho deia Hannah Arendt, «és un acte d’amor a les noves generacions i al món».
Filosofia salvatge tracta de l’educació, és un tema cabdal, però tracta també de la vida, en general i en particular. Al llibre més recent, Filosofia en flames, s’hi afegeix amb força la lectura i la reflexió compartida, la dels clubs de lectura i, dins ells, la cerca de «la bellesa que salvarà el món», com deia Fiódor Dostoievski; l’estat de pura contemplació segons Arthur Schopenhauer; les emocions guanyen presència. Però sempre la filosofia, perquè «de la mateixa manera que l’art, és una creació», ens dirà, i s’allunya de la filosofia del concepte per anar a la filosofia de la vida.
Més que mai Michel Foucault, Hannah Arendt, Marina Garcés, Judith Butler, Simone de Beauvoir, Nietzsche, Walter Benjamin, Kant, Maurice Blanchot, Simone Weil, Deleuze, José Luis Pardo, Zambrano, Miquel Morey, Camus, Adorno, Paul B. Preciado, Wittgenstein, Sartre, Laura Llevadot, Bell Hooks, Hadot, Agamben (en un llistat incomplet), però també els antics, Aristòtil i Plató, ens acompanyen a entendre coses tan quotidianes com el gènere i les etiquetes, però també el feminisme, les minories, la llibertat, el llenguatge, el turisme i la lògica del benefici o el neoliberalisme, l’emergència climàtica, la violència, l’administració o la burocràcia, acompanyats de Kafka –«una màquina laberíntica organitza les nostres societats»–, i aquí encapsula els processos d’educació, els sanitaris, els fiscals, els punitius... i tot allò que impregna les nostres vides individuals i col•lectiva; la política, tal volta. Però també l’amistat i la poesia, i fins i tot el paradís.
Moltes de les frases que m’acompanyen, i moltes que he deixat assenyalades als llibres, són les inicials d’aquests textos curts que primerament foren articles periodístics però que conformen els llibres amb gran unitat i plaer de lectura; perquè són comprensius, àgils i clars. Una agilitat que comença amb moltes d’aquestes que no són sinó primeres frases. Homar no ens presenta el tema: Homar ens impacta, ens diu quasi el que podria ser la reflexió final, i ens fa endinsar en la seva lectura. S’ha tirat de cap i ens ha submergit de ple. I no ens enreda, és clara, va al gra; ens deixa, potser, amb ganes de més. Bona cosa.
Tal volta per això, perquè les seves reflexions a través de la filosofia i amb els filòsofs agraden i enganxen, que després de Filosofia salvatge vengué Filosofia en flames. Els hem de llegir, aquests textos fragmentaris i tan coherents alhora, perquè «hi ha naufragis que es contemplen millor des de les costes de la filosofia». I el dubte com a proposta, a la manera en què Michel de Montaigne li dedicava el temps d’escriure al dubte, ell que fou el primer assagista en format d’article.
L’assaig, diu Homar, «és una escriptura a mig camí entre la filosofia i la literatura», un lloc privilegiat on desplegar el pensament. Perquè, ens dirà, «la relació entre filosofia i escriptura és molt explícita. De fet, la invenció de l’escriptura fonètica és la condició de possibilitat més essencial per explicar el pas del mite al logos». I aquest fou el seu començament com a escriptora: Aigua d’alta mar és una barreja de fotografies de Cristina Blanco i d’ella mateixa comentades o pensades. Són pensaments sorgits arran d’una estada fora, sobre la nostàlgia, la pèrdua, la fuita, la filosofia, el compromís, l’excusa... i el retrobament amb el lloc, el món i ella mateixa. Sembla més literatura que filosofia, perquè, com tota filosofia, és una història d’amor, però és pensament, i punt de partida dels altres dos llibres, tal volta més acadèmics, malgrat que són llibres de butxaca i per lectura de sofà, a estones, o d’un glop; tant és. L’escriptura de Homar tan corprenedora ens fa pensar, amb ella, que «potser la filosofia mai ha estat una altra cosa que literatura».
Ah, i això també ho he de dir: Homar diu que no sap estimar si no és en català. De manera que la seva «estima de la saviesa», «aquesta insolència en el preguntar» que per ella és la filosofia, la fa sempre en català, clar i llampant.
