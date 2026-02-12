El nuevo libro de Antonio Sanchis invita al lector a realizar un viaje al pasado para descubrir la historia del primer transporte colectivo interurbano de Palma, el entrañable tranvía de tracción animal que a finales del siglo XIX unía la capital palmesana con el oratorio de Portopí, el primero que hubo en Palma y el segundo de Mallorca dedicado al transporte de pasajeros, ya que Alaró se adelantó 10 años antes con una línea que partía desde la estación de ferrocarril de Consell.

Entre anécdotas sorprendentes, datos inéditos y recuerdos rescatados, el autor reconstruye con rigor y amenidad la memoria de este medio de transporte único que marcó una época y abrió el camino al tranvía eléctrico. Una obra imprescindible para quienes aman la historia de Palma y del ferrocarril urbano y desean revivir el encanto de aquella ciudad ya desvanecida. Con la entrada en funcionamiento del tranvía se inició una nueva etapa del transporte colectivo, que pugnó junto con otros medios de locomoción de la época, imponiéndose con claridad y perdurando sus efectos hasta ahora. Palma se consideraba una ciudad moderna, y no podía quedarse al margen del progreso.

En esta obra se describe la uniformidad, el tipo de coches utilizado, el trazado de las vías, algunos accidentes, así como anécdotas vividas en el interior de sus coches. El lector podrá sumergirse en aquella época de carruajes, de postales antiguas y el uso de las pobres y sufridas mulas que con abnegado esfuerzo transportaban el pasaje de una a otra parte de la ciudad, impensable hoy en día. Se describen también el contrabando que se hacía durante los trayectos para introducir en la ciudad determinados productos sin pagar los correspondientes impuestos y las artimañas de algunas monjas para cobrar algunas subvenciones recogiendo billetes ya usados.

¿Por qué llevar un tranvía a un barrio como el Terreno? Esa es una de las cuestiones que el autor desgrana en la obra los motivos por los cuales decidieron sus accionistas llevarlo a cabo invirtiendo gran parte de su patrimonio personal y familiar en una empresa que como se verá no fue tan rentable como se esperaba.

Palma tuvo que esperar hasta 1916 en que se inauguró el tranvía eléctrico y las mulas se jubilaron. Estos nuevos tranvías circularon hasta 1958, año en que desaparecieron de las calles de la ciudad, siendo sustituidos por unos flamantes y modernos autobuses. La SGTEI más tarde quebró y fue asumida por sus trabajadores cambiando el nombre a SALMA que años más tarde se transformó en la actual EMT.

Antonio Sanchis Florit es investigador especializado en la historia del ferrocarril. Ha participado en la preservación y restauración de nuestro patrimonio ferroviario y en la creación del Museo del Tren de Mallorca.