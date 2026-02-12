Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un llibre insular i biosfèric

El Mediterrani prehumà va tenir faunes extraordinàries ja perdudes

Josep Antoni Alcover i Enric Torres-Roig

Josep Antoni Alcover i Enric Torres-Roig / Diario de Ibiza

Joan Mayol

Joan Mayol

Fa poques setmanes, la Nova Editorial Moll ha publicat un tractat (que els propis autors defineixen com a no definitiu) sobre els coneixements dels fòssils de les illes de la Mediterrània Occidental... i molt més!: Els mons perduts dels caprins singulars. Els doctors Josep Antoni Alcover i Enric Torres-Roig ens ofereixen una obra enciclopèdica en part centrada sobre

{"anchor-link":true}

(li dediquen quasi la quarta part del llibre) amb tots els seus antecedents i equivalents en altres territoris d’aquesta regió del mon i de moltes illes d’arreu del planeta. Els autors han pretès, al meu parer amb èxit, que el lector no especialista pugui entendre els processos geològics, biogeogràfics, biològics, ecològics i evolutius que determinaren a les illes mediterrànies una fauna peculiar, sorprenent i desgraciadament anorreada per la presència humana des de l’arribada de la nostra espècie a aquests mons aïllats. La tasca dels paleontòlegs és certament meritòria: no és senzill entendre el passat a partir dels fòssils (ens informen que sols un de cada mil milions d’ossos arriba a fossilitzar!) ni explicar tota una història natural amb uns testimonis tan limitats. De fet, algunes de les espècies que ens presenten són conegudes sols per restes molt parcials: algunes dents o poques vèrtebres. Afortunadament, la genètica i altres disciplines (presents igualment en el llibre) proporcionen instruments complementaris per a reconstruir el que encertadament defineixen com un mon perdut.

La Mediterrània prehumana (això significa períodes de temps distints segons les illes) va tenir faunes extraordinàries: mamuts i hipopòtams nans, aus no voladores, tortugues i llebres gegants, cocodrils, hienes, etcètera. Més de seixanta espècies endèmiques son descrites i contextualitzades en els distints capítols. La pròpia història del nostre mar, amb l’oclusió de la connexió atlàntica i la posterior apertura de Gibraltar que va suposar la rapidíssima inundació de la conca fa cinc milions d’anys queda detalladament exposada en l’obra, que acaba analitzant (i lamentant) la nefasta influència humana sobre aquesta natura ancestral, sense renunciar a reclamar iniciatives compromeses en la conservació del que ens resta encara avui d’aquest patrimoni natural.

Alcover i Torres han redactat el llibre amb el fonament de la seva tasca professional de dècades i el suport de centenars de treballs aliens previs, expressament reconeguts pels autors. Una seixantena de biografies dels principals paleontòlegs (i paleontòlogues) que han contribuït a entendre les faunes insulars del passat és un dels atractius; per cert, hom té la impressió que en aquest gremi l’excentricitat i les aventures són més freqüents que a la mitjana. L’abundància de diagrames i esquemes il•lustratius, elaborats per Flavia Gargiulo, alleugereixen la lectura i comprensió del text, on no falten tampoc algunes notes d’humor, que el lector pot anar descobrint.

En aquest temps atribolat que ens presenten diàriament les notícies, quan sembla que els dinosaures més agressius hagin reviscolat, una lectura com aquesta resulta pertinent: a la biosfera, les catàstrofes no són inèdites i els productes de milions d’anys d’evolució i adaptació es poden perdre en un clic; així i tot, hi ha supervivents, com el ferreret, les salamandres cavernícoles o la ratapinyada orelluda de Sardenya.

