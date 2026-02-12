Què llegeix Toni Mora
Cartes a un jove poeta
Rainer Maria Rilke
Ela Geminada
96 págines
11 €
La magnitud de la tragèdia
Quim Monzó
Quaderns Crema
280 páginas
17 €
Toni Mora és compositor, pianista i artista sonor nascut a Mallorca i actualment amb seu a Brooklyn. La seva obra combina elements de la música clàssica contemporània, el jazz, el minimalisme i la música electrònica, profundament arrelada en la narrativa personal i l’expressió emocional. El 2021, va publicar el seu primer àlbum, Sol, un projecte d’estudi en el qual explora el piano en la seva completa amplitud expressiva, reunint la interpretació, la composició i la improvisació com a elements inseparables del seu llenguatge musical. On vas, el seu segon projecte, s’ha presentat en directe fa unes setmanes a Mallorca, en el Teatre d’Alaró i ben aviat serà en el mercat.
Suscríbete para seguir leyendo
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
- Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
- Palma abre la puerta a zoológicos, acuarios, atracciones o salas de fiesta en espacios públicos
- Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
- Los feriantes del Ram en Palma: 'Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
- La Catedral de Mallorca a oscuras: Arrancan los cables de los focos que iluminan de noche la fachada del templo
- La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo