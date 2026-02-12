Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 12 de febrero de 2026
Fotografia en relleu a les Illes Balears
J.C.Oliver i M.J.Mulet
LL. Muntaner
24 euros
La fotografia en relleu fou, durant més d’un segle, una finestra privilegiada per capturar i conèixer el món. Entre 1855 i 1960, les Illes Balears quedaren fixades en milers de clixés que, vistos a través d’un estereoscopi, oferien al públic una experiència immersiva excepcional: paisatges amb profunditat, tradicions i escenes humanes que prenien vida i monuments.
El risc
Ester Suñé
Balèria
15 euros
El risc és un poemari fresc i enginyós que converteix la prevenció de riscos laborals en una metàfora de la vida quotidiana. A través d’un llenguatge propi del món laboral com «caigudes a diferent nivell», «simulacres d’emergència» o «desconforts tèrmics», els poemes exploren els riscos personals: les emocions que desestabilitzen i les rutines que ens poden atrapar l’ànima.
Dos morts i mig. Un crim ultra al Maresme
Damià del Clot y Albert Calls
Pòrtic
19,90 €
El 20-N de 1980, un grupo de jóvenes de Fuerza Nueva salieron por Mataró con la intención de asustar a sus adversarios. Durante la cacería, se toparon con una chica y dos chicos marginales, a los que dispararon. Solo uno sobrevivió. Ese crimen, que se encubrió como el resultado de una noche de alcohol y drogas, vuelve a la actualidad novelado como lo que de verdad fue: un oscuro episodio de la Transición.
Hipocondría
Will Rees
Alpha Decay
23,90 €
En Hipocondría, Will Rees combina su experiencia con una exhaustiva documentación sobre la hipocondría, hasta construir una genealogía cultural de la «enfermedad imaginaria». El autor convoca a figuras como Freud, Molière, Charlotte Brontë, Kafka y Didion, entre otras, para explorar cómo la hipocondría ha tensionado durante siglos nuestra manera de pensar la enfermedad y el cuerpo.
Material inflamable
Rosa Ramírez
Almadía
17,90 €
Material inflamable es una novela que explora la vida de una joven estudiante mexicana en una universidad en Massachusetts. A través de una narrativa fragmentada e introspectiva, la protagonista reflexiona sobre su identidad, sus raíces familiares, sus relaciones personales y su lucha interna con la salud mental y la adicción, con episodios que oscilan entre la realidad y el delirio.
Autobiografía de mis perros
Sandra Petrignani
Nórdica Libros.
20,95 €
Toda autobiografía conlleva una dosis de valentía. Pero narrar la propia vida a través de los perros que la han acompañado añade una «ternura conmovedora al encanto de cualquier vida», como habría dicho Jane Austen. Sandra Petrignani habla de sí misma con la ternura que emana de sus perros, y a través de ellos evoca amores y compañeros de una época perdida, como todas las épocas.
Cosechadora universal
John Darnielle
Aristas Martínez
24,90 €
John Darnielle, vocalista de The Mountain Goats, es el autor de Cosechadora universal, un thriller intenso y sobrecogedor ambientado en un pequeño pueblo del Medio Oeste en el que el empleado de un videoclub descubre un macabro misterio siguiendo las pistas ocultas en las cintas que alquilan sus clientes. Una mezcla entre Cormac McCarthy y David Lynch.
Suscríbete para seguir leyendo
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
- Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
- Palma abre la puerta a zoológicos, acuarios, atracciones o salas de fiesta en espacios públicos
- Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
- Los feriantes del Ram en Palma: 'Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
- La Catedral de Mallorca a oscuras: Arrancan los cables de los focos que iluminan de noche la fachada del templo
- La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo